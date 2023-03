Lycomato® offre des résultats mesurables et inclusifs pour la santé de la peau et son aspect

BRANCHBURG, N.J., 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Selon une nouvelle étude clinique, la supplémentation quotidienne en Lycomato®, le complexe nutritif dérivé de la tomate de Lycored, présente des résultats sur la beauté qui sont scientifiquement mesurables et visibles pour les consommateurs après seulement 4 semaines d'utilisation.

Les propriétés anti-inflammatoires des caroténoïdes signifient qu'ils peuvent aider la peau à équilibrer les effets du vieillissement depuis l'intérieur. Provenant de tomates, Lycomato contient des niveaux normalisés de caroténoïdes, dont le lycopène (15 mg), le phytoène et le phytofluène pour améliorer la santé de la peau et son aspect.

Au cours de l'essai clinique, 50 femmes en bonne santé d'âges différents (35 à 58 ans), d'ethnies différentes (asiatiques, noires, caucasiennes et latino-américaines) et de types de peau différents (Fitzpatrick II-V) ont pris quotidiennement des gélules de Lycomato contenant 15 mg de lycopène pendant 12 semaines.

L'état de leur peau a été évalué à l'aide de trois méthodes : une évaluation visuelle des marqueurs faciaux par des experts, une mesure instrumentale (y compris l'évaluation de la fermeté, de l'élasticité et de la barrière cutanée par perte d'eau transépidermique) et la perception du consommateur par le biais de questionnaires.

L'évaluation visuelle a permis de constater une amélioration importante d'une gamme de paramètres après, à la fois, 4 et 12 semaines de supplémentation. Il s'agit notamment des ridules, des rides, de l'apparence des pores, de la luminosité, l'éclat et l'uniformité du teint, de l'intensité des taches brunes, de l'aspect lisse et ferme de la peau. La mesure instrumentale a révélé une amélioration significative de la fermeté de la peau après les quatrième et douzième semaines, et une amélioration significative de la barrière cutanée après 12 semaines.

L'étape de l'auto-évaluation de l'étude a également révélé des résultats significatifs. Après 12 semaines de supplémentation, 86 % des sujets ont déclaré que l'utilisation du Lycomato avait amélioré l'aspect général de leur peau. 88 % ont affirmé que cela avait amélioré l'élasticité de leur peau, 86 % ont déclaré que leur peau était plus lisse et 84 % qu'elle était plus jeune ou plus saine.

Madame Elizabeth Tarshish, directrice des réclamations et des affaires cliniques chez Lycored, a déclaré : « Dans cette étude, nous constatons que le Lycomato a entraîné une amélioration importante, quels que soient l'âge, l'ethnie et le type de peau, selon l'évaluation par des experts, la mesure instrumentale et, surtout, la perception des utilisateurs. Nous nous efforçons de donner aux gens les moyens de se sentir bien dans leur peau. Il est donc passionnant de savoir que les participants ont déclaré avoir ressenti une différence et se sentir bien dans leur peau. »

Consultez l'étude complète sur : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.15650

À propos de Lycored

Engagée dans la « culture du bien-être », Lycored est une entreprise internationale à l'avant-garde de la découverte et de la combinaison des bienfaits de la nature avec la science de pointe pour développer des ingrédients et des produits naturels. Créée en 1995 en Israël, Lycored est le leader mondial des caroténoïdes naturels pour les produits alimentaires, boissons et compléments alimentaires. Pour plus d'informations, consultez www.lycored.com.

