Lycored führt das neue Lieferformat Lumenato® ein und bietet Kunden damit erweiterte Produktmöglichkeiten

BRANCHBURG, N.J., 23. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Lycored, der weltweit führende Anbieter von natürlichen Carotinoiden für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsprodukte, hat gerade eine neue Darreichungsform für seinen firmeneigenen Extrakt Lumenato auf den Markt gebracht: die Lumenato® Emulsion. Damit erweitert Lycored sein Angebot an Darreichungsformen für diesen einnehmbaren Hautpflegebestandteil und bietet Unternehmen im Bereich der Konsumgüterverpackung erweiterte Formulierungsmöglichkeiten.

Lumenato besteht aus Phytonährstoffen wie Phytoen und Phytofluenen sowie essentiellen Fettsäuren, die im Körper ein Reservoir bilden und von innen nach außen wirken, um die Hautstruktur zu unterstützen und das Kollagen zu schützen, was zu einer verbesserten Elastizität, Festigkeit und mehr führt.1,2 Diese neue flüssige Emulsion erweitert die Möglichkeiten der Marken, die vielseitigen Vorteile von Lumenato in neuen Anwendungen zu nutzen, einschließlich flüssiger und Shot-ähnlicher Getränke, wie z. B. Wellness-Shots.

Lumenato Emulsion ist wissenschaftlich fundiert und wurde mit Blick auf Ergebnisse und Funktionalität formuliert. Sie bietet den Kunden von Lycored ein frei fließendes Format, das keine sichtbaren Partikel hinterlässt und leicht zu handhaben ist. Um die Leistung der Lumenato-Emulsion im Laufe der Zeit zu bewerten, wurde in einer 9-monatigen Haltbarkeitsstudie das Vorhandensein des Wirkstoffs durch Messung des Gehalts an Carotinoiden, Phytoen und Phytofluen bestimmt, während die Stabilität durch Bewertung der Getränkefarbe ermittelt wurde. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass es sich um ein zuverlässiges, lagerfähiges Format handelt, das die Schönheit der Verbraucher von innen heraus wirksam unterstützt. Ob allein oder in Kombination mit anderen Inhaltsstoffen wie Kollagen und Ceramiden, um Synergieeffekte zu erzielen – Lumenato bietet vielfältige Möglichkeiten für Marken in der wachsenden Kategorie der Wellness-Getränke.

Lumenato ist in zwei weiteren Formulierungen erhältlich: Lumenato-Stärkekügelchen, die für Gummibärchen, Trockengetränke und Kapseln verwendet werden, und Lumenato-Extrakt, der für Weichgels, Nährwertriegel, Schokolade und Eiscreme verwendet wird. Caroline Schroeder, globale Marketingleiterin, erklärt: „Lumenato ist ein Star unter den Hautpflege-Inhaltsstoffen, der die Haut von innen heraus stärkt und die Schönheit von innen unterstützt. Mit unserem neuesten Lumenato-Emulsionsformat können Marken nährstoffreichere, hochwertigere und haltbarere Produkte entwickeln, die ihre Verbraucher anlocken und begeistern."

