Lycored présente Lycomato⁶ ™ Beadlets à SupplySide West, élargissant les applications et la marque de l'extrait de bien-être phare.

BRANCHBURG, N.J., 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lycored, le leader mondial des caroténoïdes d'origine naturelle pour les aliments, les boissons et les compléments alimentaires, a lancé Lycomato6 ™ Beadlets 5%-un nouveau format d'administration pour sa solution anti-inflammatoire de premier plan. Ce lancement sera présenté à SupplySide West (stand #3173) et coïncide avec un rafraîchissement de la marque de leur extrait de bien-être phare Lycomato6, anciennement connu sous le nom de Lyc-O-Mato®.

L'ajout du 6 dans la marque souligne la puissance des six phytonutriments à base de tomate contenus dans la formule, notamment le lycopène de héros, les phytostérols, le phytoène, le phytofluène, les tocophérols et le bêta-carotène. Ces composants agissent de manière indépendante et synergique pour favoriser un vieillissement intemporel et une beauté de l'intérieur. Plus de 25 études publiées démontrent l'efficacité de Lycomato6 composition complète dans la lutte contre l'inflammation et le stress oxydatif et dans le soutien du bien-être cellulaire, de la santé et de la beauté de la peau, de la santé cardiaque et de la santé des yeux. Le format sec innovant ouvre de nouvelles possibilités d'application pour Lycomato6 , y compris les gommes, les capsules, les boissons en poudre et les comprimés, offrant aux marques de nouvelles façons de présenter le pouvoir anti-inflammatoire de Lycomato6 à leurs consommateurs.

"Alors que la demande de solutions de vieillissement intemporel continue d'augmenter, nous sommes ravis d'élargir le potentiel d'application de Lycomato6 et d'offrir à nos clients de nouvelles opportunités pour répondre aux besoins des consommateurs", a déclaré Tammi Higgins, Senior Vice President, Commercial, Lycored. "Lycomato6 est un super-héros anti-inflammatoire complet, et la nouvelle marque aide à différencier son pouvoir synergique de celui du lycopène seul".

Lycored présentera Lycomato6 Beadlets 5% ainsi que son portefeuille de solutions naturelles sur le stand 3173 pendant SupplySide West, qui encouragera les soins holistiques à travers le thème "Treat Yourself". Les participants pourront également se faire plaisir dans le Zen Den, parrainé par Lycored et situé au niveau inférieur, qui proposera un spa pop-up avec des massages gratuits, des cadeaux et bien d'autres choses encore.

Après SupplySide West, Elizabeth Tarshish, PhD, responsable de la valeur scientifique et de la stratégie chez Lycored, discutera de la science derrière Lycomato6 en mettant l'accent sur les apprentissages scientifiques récents et clés ainsi que sur les possibilités d'application lors d'un prochain webinaire qui aura lieu le 19 novembre à 12 heures HNE. Les inscriptions sont disponibles à l'adresse suivante : https://respublica.zoom.us/webinar/register/8917284980621/WN_BoN6lGJhSKmCb_RXxpxaHw

Lycored est une entreprise internationale qui est à l'avant-garde de la découverte de la beauté intérieure en combinant les bienfaits de la nature avec la science de pointe pour offrir un voyage sensoriel qui a un impact sur le bien-être. Fondée en 1995 en Israël, Lycored est le leader mondial des caroténoïdes d'origine naturelle pour les aliments, les boissons et les compléments alimentaires. Pour plus d'informations, consultez le site www.lycored.com.

