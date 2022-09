Lyfegen erhält 8 Millionen Dollar, um Arzneimittelpreise zu senken und Patienten den Zugang zu lebensrettenden Medikamenten zu erleichtern

Die Vertragssoftware von Lyfegen wird von Kostenträgern im Gesundheitswesen und führenden Pharmaunternehmen eingesetzt, darunter Novartis, Roche, MSD, Bristol Myers Squibb (BMS) und Johnson & Johnson.

NEW YORK, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Lyfegen, ein globales Healthtech-SaaS-Unternehmen, das den Übergang von Volume-zu Value-Based Healthcare für hochpreisige Medikamente vorantreibt, gab heute eine überzeichnete Serie-A-Finanzierungsrunde über 8 Millionen Dollar bekannt, die vom Investmentfonds aMoon mit zusätzlicher Beteiligung von APEX Ventures und weiteren Investoren angeführt wurde.

Derzeit sind weniger als 2 % der Krankenversicherten, die Spezialarzneimittel benötigen, für 51 % der Arzneimittelausgaben verantwortlich. Die Kosten für Spezialarzneimittel in den USA laufen aus dem Ruder: Sie stiegen allein von 2020 bis 2021 um 12 % – und es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung, denn es kommen immer mehr Zell- und Gentherapien auf den Markt. Infolgedessen wird Value-Based Contracting, die Nutzung wertorientierter Verträge, für die Kostenträger des Gesundheitswesens zu der entscheidenden Alternative, um nur für Medikamente zu zahlen, die tatsächlich wirken.

Bis 2025 werden die Nettoausgaben für Medikamente in den USA voraussichtlich bis zu 400 Milliarden US-Dollar betragen. Darüber hinaus kommen regelmässig neue Medikamente auf den Markt. Es fällt Pharmaunternehmen immer schwerer, sich mit den Kostenträgern auf kommerzielle Bedingungen zu einigen. Damit steigt die Gefahr, dass Patienten keinen Zugang zu lebensrettenden Therapien erhalten. Lyfegen hilft Regulierungsbehörden, Pharmaunternehmen und Kostenträgern bei der Einführung wertorientierter Zahlungsmodelle, indem sie den gesamten Prozess der Datenerfassung, Anonymisierung und Vertragsverhandlungen für alle Parteien digitalisiert. So kann die Preisgestaltung und Kostenerstattung für Medikamente vereinfacht werden.

„Wir freuen uns, diese Finanzierungsrunde bekannt zu geben und dieses Vertrauensvotum von aMoon, APEX und weiteren Investoren zu haben, die den Wandel im Gesundheitswesen verstehen und unser Bestreben um den Ausbau der Lyfegen-Plattform unterstützen", sagte Girisha Fernando, CEO und Gründer von Lyfegen. „Wir arbeiten derzeit mit führenden staatlichen Kostenträgern, Krankenversicherungen in Europa, den USA und dem Nahen Osten sowie mit einigen der weltweit grössten Pharmaunternehmen zusammen. Wir beabsichtigen nun, unsere Präsenz in den USA weiter auszubauen und Partnerschaften mit privaten und öffentlichen Krankenversicherungen einzugehen. Die Abkehr von der volumenbasierten Gesundheitsversorgung war noch nie so notwendig wie heute, und wir freuen uns, dass wir eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf Value-Based Contracting spielen können."

„Lyfegen adressiert einen bedeutenden Marktbedarf in einer Branche, die sich dramatisch und schnell verändert, und wir sind begeistert, dass wir mit unserer Investition dazu beitragen können, ihre Anstrengungen zu unterstützen", erläuterte Moshic Mor, General Partner bei aMoon und ehemaliger Partner bei Greylock and Greylock Israel. „In Zeiten von Budgetdruck und Rezession im Gesundheitswesen braucht die Welt Lösungen wie die von Lyfegen mehr denn je. Wir sind stolz mit diesem erfahrenen Führungsteam zusammenzuarbeiten, das weiterhin den Zugang zu neuen Medikamenten verbessert, während es die wertorientierte Gesundheitsversorgung immer mehr zum Mainstream macht."

Informationen zu Lyfegen

Lyfegen ist ein unabhängiges, globales Softwareanalyseunternehmen, das eine wert- und ergebnisbasierte Vertragsplattform für Krankenversicherungen, Pharma- und Medizintechnikunternehmen sowie Krankenhäuser auf der ganzen Welt bietet. Die sichere Plattform identifiziert und operationalisiert wertbasierte Zahlungsmodelle kostengünstig und macht diese mit einer Vielzahl von realen Daten und maschinellem Lernen skalierbar. Mit der zum Patent angemeldeten Plattform von Lyfegen können Krankenversicherungen und Krankenhäuser eine wertorientierte Gesundheitsversorgung einführen und skalieren und so den Zugang zu Behandlungen, die Gesundheitsergebnisse der Patienten und die Kostenersparnis verbessern.

Lyfegen hat seinen Sitz in den USA und der Schweiz und wurde von Persönlichkeiten mit jahrzehntelanger Erfahrung im Gesundheitswesen, in der Pharmaindustrie und im Technologiebereich gegründet, um den Übergang von der volumenbasierten und kostenpflichtigen Gesundheitsversorgung zur wertorientierten Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf www.lyfegen.com.

