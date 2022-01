LYNC2M s'apprête à livrer 41,67 millions de paires de gants en nitrile en février pour sa plus grosse commande à ce jour en 2022

LONDRES, 14 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La principale plateforme chinoise de chaîne d'approvisionnement en produits médicaux du consommateur au fabricant, LYNC2M Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. (« LYNC2M »), prévoit de livrer en février son premier lot de 41,67 millions d'ensembles de gants en nitrile au Royaume-Uni pour une commande destinée au service de santé publique, qui demande un total d'un milliard de gants en nitrile au cours des deux prochaines années.

À propos de cette commande, Paul Wang, PDG de LYNC2M, a déclaré : « Lorsque nous avons créé cette entreprise, nous avons compris l'importance de trouver notre niche dans l'industrie. Ensuite, nous avons compris que l'une des choses les plus importantes pour les entreprises chinoises est d'avoir le contrôle de leur propre production et de leurs capacités de fabrication. Nous nous sommes ensuite appuyés sur ce constat en tirant parti de la puissance de la chaîne d'approvisionnement en améliorant et en développant notre positionnement dans l'industrie, et nous pouvons aujourd'hui constater les résultats de nos efforts. »

Fondée en 2015, tirant parti du modèle « du consommateur au fabricant » sans coût intermédiaire sur les acheteurs et les stocks économisés et des coûts de surproduction sur les fabricants, LYNC2M est une plateforme en ligne complète qui met en relation les acheteurs potentiels avec les ressources de fabrication de l'industrie des fournitures médicales à travers la chaîne d'approvisionnement. Via la plateforme, les utilisateurs peuvent également organiser le traitement logistique pour augmenter l'efficacité commerciale. LYNC2M s'enorgueillit de partenariats stratégiques à long terme avec FedEx, UPS et DHL, ce qui permet à la plateforme de fournir un transport de marchandises à grande échelle, sans restriction de poids ou de catégorie. Ce service s'est avéré inestimable pour de nombreuses entreprises et pays qui ont fait confiance à LYNC2M pour fournir des dizaines de millions de masques chaque jour depuis le début de la pandémie.

Avant cette commande, LYNC2M a également réalisé un certain nombre d'autres projets multinationaux d'approvisionnement en fournitures médicales à grande échelle, y compris une coopération directe avec les gouvernements de France, d'Italie, de Chypre, de Belgique, d'Allemagne, et plus encore. En France, LYNC2M a contribué à l'approvisionnement d'un milliard de masques chirurgicaux de type 2 en utilisant sa force dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour livrer deux vols de Boeing 777 par semaine, faisant de l'entreprise l'un des plus grands fournisseurs de masques dans le pays et conduisant à une couverture par la chaîne d'information nationale, France 2.

En tant que plateforme, les principaux avantages de LYNC2M en matière de services proviennent du positionnement et de la coopération. LYNC2M coopère avec des fournisseurs de fournitures médicales qui ont obtenu les normes de certification CE et FDA. La plateforme aide efficacement les fournitures et dispositifs médicaux de haute qualité fabriqués en Chine à atteindre l'Europe, les Amériques et les pays de l'initiative « Belt and Road » rapidement, efficacement et de manière rentable.

LYNC2M est une mise à niveau innovante du modèle commercial de la plateforme médicale intelligente axée sur les données de la société mère LyncMed. Il s'agit de la première entreprise à intégrer une technologie de pointe et une correspondance des commandes dans le secteur des fournitures médicales via un modèle international et entièrement numérique. En décembre 2021, la société a été inscrite au Top 50 du Deloitte China Technology Fast 50 (TF50) pour la deuxième année consécutive en tant qu'entreprise technologique utilisant son expertise en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de couverture pour soutenir les acheteurs du monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site LYNC2M.COM.

Contact pour les médias :

Elena Wu

[email protected]

86-185-0087-0033

SOURCE LYNC2M Medical Technology (Beijing) Co,Ltd.