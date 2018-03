Lynk & Co annonce des plans de lancements européens

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/658842/LYNK_CO_02.jpg )

À Amsterdam, le troisième modèle de la surprenante gamme de voitures de Lynk & Co - 02 - a été présenté lors d'une soirée de lancement placé sous le thème des aventures urbaines, dans la capitale néerlandaise.

À Gand, la production européenne de Lynk & Co a été confirmée à compter de 2019. Elle se fera sur la base de production belge, ancrée de longue date et récompensé par des prix, que suit sa société sœur Volvo.

À Göteborg, les plans pour le lancement de Lynk & Co sur le marché européen, ainsi que l'approche innovante de la marque en matière de vente au détail, ont été dévoilés.

Le vice-président principal de Lynk & Co, Alain Visser, a déclaré :

« Notre marque mondiale ayant une forte identité européenne, je suis très heureux de ces annonces faites dans nos pays d'origine. Depuis notre siège social basé en Suède, nous allons lancer les ventes en nous consacrant dans un premier temps aux villes européennes primordiales pour notre public cible, à savoir les citadins connectés à l'échelle mondiale. Nous allons fabriquer en Europe, pour l'Europe, en nous axant tout d'abord sur les produits dérivés électrifiés exclusivement hybrides de notre nouvelle gamme de voitures, encore élargie aujourd'hui avec le flambant neuf modèle 02. »

Le responsable de la conception de Lynk & Co, Andreas Nilsson, a déclaré :

« Sportif, aventureux, dynamique, audacieux, apportant confiance et plaisir, le 02 est vraiment l'épicentre de notre marque. Un empattement plus court, une hauteur de caisse plus basse et un centre de gravité plus bas - atouts combinés à des agencements chromatiques bicolores et des surfaces plus douces et voluptueuses, à un arrière musclé et un puissant passage de roue - donnent au modèle 02 une tenue solide et confiante, tout en lui assurant un caractère agile et sportif. »

Le premier magasin européen de Lynk & Co ouvrira ses portes à Amsterdam, et sera rapidement suivi par de nouvelles implantations à Barcelone, Berlin, Bruxelles et Londres, premières villes adoptées par la marque. Ces « boutiques hors ligne » seront situées dans les quartiers centraux de la mode comme des boutiques de marques sociables et plaisantes où il est aisé de circuler.

La connectivité est au cœur de la marque Lynk & Co. Les clients trouveront dans les véhicules une gamme de technologies connectées, allant d'une fonction de partage grâce au premier bouton de partage intégré dans une voiture au monde, à la recharge sans fil et à une boutique d'applications dédiées Lynk & Co. Décrits comme des « smartphones sur roues », tous les modèles sont équipés d'un grand écran tactile central et de systèmes télématiques avancés, qui sont connectés en permanence à Internet et au propre cloud de la voiture.

La première collaboration de Lynk & Co avec Tictail a aussi été confirmée. Intitulée The City Dweller Series (la série pour les citadins), cette première collection de mode et de linge de maison sera lancée l'été prochain et sera disponible exclusivement par l'intermédiaire du leader mondial du shopping social, Tictail.

