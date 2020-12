LyondellBasell aderisce al Patto mondiale delle Nazioni Unite

HOUSTON, 11 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), una delle più grandi aziende al mondo nel settore delle materie plastiche, dei prodotti chimici e della raffinazione, ha annunciato oggi di aver aderito al Patto mondiale delle Nazioni Unite, la maggiore iniziativa di sostenibilità aziendale al mondo. I firmatari sono incoraggiati ad allineare attività e strategie ai principi chiave in materia di diritti umani, lavoro e lotta alla corruzione.

"La cultura aziendale di LyondellBasell contempla il raggiungimento degli obiettivi attraverso quello che chiamiamo "il potere di molti". Affrontare le sfide poste al nostro mondo richiederà impegno globale e collaborazione tra settore privato, ONG e governi" ha dichiarato Bob Patel, CEO di LyondellBasell. "Gli obiettivi del Patto mondiale delle Nazioni Unite sono perfettamente allineati con l'impegno della nostra azienda per eliminare i rifiuti plastici nell'ambiente, affrontare il cambiamento climatico e sostenere lo sviluppo della società. Siamo orgogliosi di far parte di questo importante sforzo collettivo".

Nel 2020 LyondellBasell ha portato avanti il proprio programma di sostenibilità stabilendo target ambiziosi nel campo dei polimeri riciclati e ottenuti da fonti rinnovabili, progredendo nell'obiettivo di raggiungere il traguardo dello "zero pellet loss" nei propri stabilimenti e durante il trasporto e avviando a Ferrara (Italia) l'impianto pilota MoReTec per il riciclaggio molecolare. Inoltre, l'azienda è uno dei membri fondatori di Alliance to End Plastic Waste (AEPW), la prima iniziativa globale e trasversale sulla catena di valore dedicata all'eliminazione dei rifiuti plastici nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni sull'impegno di LyondellBasell a favore della sostenibilità, visitare la pagina dedicata alla sostenibilità dell'azienda. Per ulteriori informazioni sul coinvolgimento dell'azienda come partecipante all'iniziativa, visitare la pagina del profilo dell'azienda sul sito web del Patto mondiale delle Nazioni Unite.

Informazioni su LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo operanti nel settore delle materie plastiche, dei prodotti chimici e della raffinazione. Trainata dal contributo dei suoi dipendenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali e prodotti che sono fondamentali per promuovere soluzioni alle sfide moderne, come migliorare la sicurezza degli alimenti per mezzo di confezioni leggere e flessibili, proteggere la purezza degli approvvigionamenti idrici per mezzo di tubi più robusti e versatili, incrementare la sicurezza, il comfort e l'efficienza dei consumi di carburante di molte auto e camion in circolazione e garantire l'effettiva funzionalità sicura di dispositivi elettronici ed elettrodomestici. LyondellBasell vende prodotti in oltre 100 Paesi ed è il più grande produttore al mondo di composti polimerici e il maggiore licenziatario di tecnologie per la poliolefina. LyondellBasell offre un portafoglio di prodotti circolari che fornisce ai clienti soluzioni per aumentare il contenuto in plastica riciclata nelle loro applicazioni con polimeri di alta qualità riciclati meccanicamente. Nel 2020, LyondellBasell è stata inserita per il terzo anno consecutivo nella classifica delle "World's Most Admired Companies" del magazine Fortune. Per maggiori informazioni su LyondellBasell, visitare il sito web www.LyondellBasell.com.

