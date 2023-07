LyondellBasell erkend als ESG Leader

HOUSTON en ROTTERDAM, Nederland, 20 juli 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) heeft vandaag aangekondigd dat het een rating van AA heeft gekregen, op een schaal van CCC tot AAA, in de MSCI ESG Ratings Assessment en nu deel uitmaakt van de categorie 'leider'. De nieuwe rating is een verbetering ten opzichte van de 'A'-status die LyondellBasell vorig jaar ontving en weerspiegelt de acties die het bedrijf heeft ondernomen op het gebied van koolstofbeperking en zijn toonaangevende praktijken op het gebied van corporate governance .

MSCI ESG Ratings Scale

"Ons succes op het vlak van ESG wordt gemeten aan de betekenisvolle vooruitgang die we blijven boeken op het gebied van onze klimaatstrategie, transparantie en de acties die we ondernemen", aldus Andrea Brown, Chief Sustainability Officer bij LyondellBasell. "We geloven in het creëren van oplossingen om elke dag duurzaam te leven en een belangrijk onderdeel hiervan is ervoor zorgen dat we ons momentum behouden om onze ESG-activiteiten in een positieve richting te laten evolueren."

AA-ratings worden toegekend aan de top 10% van bedrijven binnen elke sector die in de index zijn opgenomen — degene die in hun sector toonaangevend zijn in het beheren van de belangrijkste risico's en kansen op het gebied van ESG. Ga voor meer informatie naar de MSCI ESG Ratings-website .

