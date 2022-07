LyondellBasell franchit une étape importante en matière d'énergie renouvelable

Cet accord est le quatrième accord d'achat d'énergie renouvelable pour LyondellBasell et intervient un mois après que la société ait annoncé des accords d'achat d'énergie avec ENGIE North America pour 100 MW et Buckeye pour 116 MW. Les quatre accords représentent un total de 381 MW d'énergie renouvelable, ce qui devrait générer environ 1 037 000 mégawattheures (MWh) d'énergie propre par an. Cela équivaut à la consommation annuelle d'électricité de plus de 96 000 foyers américains.

« Notre engagement à améliorer continuellement la qualité de vie et l'environnement est ancré dans notre travail et nos produits », a déclaré Peter Vanacker, PDG de LyondellBasell. « L'énergie renouvelable est une étape importante pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de notre démarche visant à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Grâce à leur utilisation dans la production d'éoliennes, de panneaux solaires et de véhicules électriques, nos produits sont essentiels à la transition énergétique. L'expansion de nos investissements dans les sources d'énergie éolienne et solaire contribue à réduire les émissions associées à la production des produits essentiels qui rendent les énergies renouvelables possibles. »

Projets solaires Crown et Sol de Buckeye

Les projets solaires Crown et Sol de Buckeye sont situés dans le comté de Falls, au Texas, sur des sites adjacents, et leur exploitation commerciale devrait débuter au troisième trimestre de 2023. Chaque contrat d'achat d'énergie conclu avec LyondellBasell est d'une durée de 15 ans. Les projets devraient permettre de générer plus de 400 000 MWh d'énergie propre par an pour LyondellBasell, soit l'équivalent de 152 000 tonnes de dioxyde de carbone ou la consommation électrique annuelle de près de 37 000 foyers américains moyens.

La décarbonisation de l'approvisionnement en électricité par l'achat d'électricité renouvelable est importante pour atteindre les objectifs de LyondellBasell pour 2030. L'objectif en matière de sources d'énergie renouvelables devrait permettre de réduire d'environ 1,5 million de tonnes métriques les émissions de gaz à effet de serre de ses émissions de portée 2 chaque année.

À propos de LyondellBasell

En tant que leader de l'industrie chimique mondiale, LyondellBasell s'efforce chaque jour d'être l'entreprise la plus sûre, la mieux gérée et la plus appréciée du secteur. Les produits, matériaux et technologies de l'entreprise apportent des solutions durables en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau potable, de santé et d'efficacité énergétique sur plus de 100 marchés internationaux. LyondellBasell accorde une grande priorité à la diversité, à l'équité et à l'inclusion et fait progresser les choses en mettant l'accent sur notre planète, les communautés où nous opérons et notre future main-d'œuvre. L'entreprise est très fière de sa technologie de classe mondiale et de son orientation client. LyondellBasell a intensifié ses ambitions et ses actions en matière de circularité et de climat afin de relever les défis mondiaux des déchets plastiques et de la décarbonisation. En 2022, LyondellBasell a été désignée comme l'une des « World's Most Admired Companies » (« entreprises les plus admirées au monde ») du magazine FORTUNE pour la cinquième année consécutive. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

