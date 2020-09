LyondellBasell inaugura com sucesso nova instalação piloto de reciclagem molecular

"O fim dos resíduos plásticos no meio ambiente e o avanço da economia circular são áreas fundamentais de foco em sustentabilidade para a nossa empresa", disse Jim Seward, vice-presidente sênior de pesquisa e desenvolvimento (P&D), tecnologia e sustentabilidade da LyondellBasell. "Com a nossa avançada tecnologia de reciclagem de plásticos, devolvemos maiores volumes de resíduos plásticos à cadeia de valor e produzimos novos materiais para aplicações de alta qualidade, mantendo o seu valor pelo maior tempo possível."

Os novos materiais plásticos criados pela tecnologia MoReTec da LyondellBasell podem ser usados em embalagens de alimentos e itens de saúde, os quais precisam satisfazer rigorosos requisitos regulatórios.

Alavancar nossa pegada tecnológica global

A LyondellBasell realiza pesquisas de base para conduzir a indústria de polímeros em direção à reciclagem avançada de plásticos. Em julho de 2018, a LyondellBasell anunciou uma cooperação com o Instituto de Tecnologia de Karlsruhe (KIT) na Alemanha para dar seguimento aos seus trabalhos de reciclagem molecular. Essa colaboração comprovou a eficiência da tecnologia MoReTec em escala laboratorial. Em outubro de 2019, a empresa anunciou a construção da planta piloto em Ferrara. Atualmente, as equipes de pesquisa e desenvolvimento da empresa na Alemanha, Itália e Estados Unidos estão trabalhando ativamente para investigar possíveis aplicações em escala comercial.

A planta piloto é capaz de processar entre 5 e 10 kg de resíduos plásticos domésticos por hora e se baseia nas pesquisas que realizamos até o momento. O piloto visa a compreender a interação de vários tipos de resíduos no processo de reciclagem molecular, testar os vários catalisadores e confirmar a temperatura e o tempo necessários para decompor os resíduos plásticos em moléculas. O objetivo é completar tudo isso nos próximos anos e então planejar uma unidade em escala industrial.

O desenvolvimento da tecnologia MoReTec faz parte do compromisso da LyondellBasell com a conversão de plásticos em plásticos. O desenvolvimento da tecnologia complementa as outras soluções circulares da empresa, que ajudam a reduzir os resíduos plásticos e a fazer avançar a economia circular. Exemplos são:

Desenvolver novos modelos de negócio para a reciclagem mecânica: em março de 2018, a LyondellBasell assumiu 50% da propriedade da Quality Circular Polymers (QCP), uma joint venture com a SUEZ. A QCP utiliza um processo de reciclagem mecânica para produzir pellets plásticos premium a partir de resíduos de embalagens para uso em aplicações que abrangem eletrodomésticos, garrafas de detergentes e malas. Os materiais, comercializados pela LyondellBasell, podem ser encontrados atualmente, por exemplo, na coleção de bagagem S'Cure ECO da Samsonite.

Sobre a LyondellBasell

A LyondellBasell (NYSE: LYB) é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refino do mundo. Movida pelos funcionários ao redor do mundo, a LyondellBasell manufatura materiais e produtos cruciais para os avanços em soluções para os desafios modernos, como aumentar a segurança dos alimentos por meio de embalagens leves e flexíveis, proteger a pureza das fontes de água por meio do uso de tubulações mais fortes e versáteis, aumentar a segurança, o conforto e eficiência de combustíveis de muitos carros e caminhões e garantir a funcionalidade segura e eficaz de eletrônicos e equipamentos. A LyondellBasell comercializa seus produtos em mais de 100 países e é a maior produtora mundial de compostos de polipropileno e a maior licenciadora de tecnologias de poliolefinas. Em 2020, a LyondellBasell foi indicada na lista da Fortune Magazine de "Empresas mais admiradas do mundo" pelo terceiro ano consecutivo. Mais informações sobre a LyondellBasell podem ser encontradas em www.LyondellBasell.com.

Declaração de cautela

As declarações neste comunicado relativas a assuntos que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são baseadas em pressupostos da administração que se acredita serem razoáveis no momento em que são feitas e estão sujeitas a riscos e incertezas significativas. Os resultados reais podem diferir materialmente com base em fatores que incluem, entre outros, nossa capacidade de desenvolver soluções sustentáveis para resíduos plásticos, a operação bem-sucedida da planta piloto descrita e nossa capacidade de desenvolver aplicações em escala comercial. Fatores adicionais que podem causar resultados diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados nas seções "Fatores de Risco" do nosso Formulário 10-K relativo ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 e no nosso Formulário 10-Q relativo ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020, os quais podem ser encontrados em www.LyondellBasell.com na página de Relações com Investidores e no site da Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) em www.sec.gov.

