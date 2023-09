LyondellBasell montre son engagement envers la durabilité avec le lancement de ses solutions +LC (Low Carbon)

HOUSTON, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses offres durables avec le lancement de ses solutions +LC (Low Carbon), une nouvelle gamme de produits chimiques intermédiaires et dérivés (I&D) créés selon une méthodologie certifiée ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) PLUS. Provenant de matières premières recyclées et renouvelables, ces solutions +LC sont conçues pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), tout en maintenant des applications de haute qualité essentielles pour un mode de vie durable en offrant une empreinte carbone plus faible que les alternatives fossiles.

« La durabilité fait partie intégrante de notre stratégie d'entreprise », a déclaré Kimberly Foley, vice-présidente exécutive de la section I&D et Raffinage pour LyondellBasell. « Les solutions +LC marquent une étape cruciale pour nos clients, qui s'orientent de plus en plus vers des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions de GES et de circularité des produits. Ces solutions à faible teneur en carbone utiliseront des matières premières renouvelables, biosourcées et recyclées qui permettront à nos clients de réduire leurs émissions de GES de scope 3. Nous avons mis à profit notre longue histoire d'innovation, notre approche axée sur le client et notre souci du développement durable pour concevoir une gamme de produits correspondant aux ambitions de notre entreprise et de nos clients en matière de durabilité. »

S'appuyant sur un héritage de 70 ans d'innovation et de qualité dans le secteur des I&D, LyondellBasell enrichit son portefeuille déjà solide avec cette nouvelle gamme de produits +LC. Ceux-ci comprennent des offres I&D de base telles que les monomères de styrène, l'éthylène et l'oxyde de propylène (PO), avec des applications dans divers secteurs, des matériaux d'isolation à l'automobile et aux biens de consommation. Cette annonce fait suite au lancement récent de l'usine d'oxyde de propylène et d'alcool butylique tertiaire (PO/TBA) de LyondellBasell au Texas, renforçant ainsi la position de la société en tant que leader mondial dans le secteur des I&D avec des capacités de production annuelles importantes. Cette unité PO/TBA a une capacité annuelle de 470 000 tonnes métriques de PO, ainsi qu'un million de tonnes métriques de TBA et de ses dérivés.

Chaque produit de la gamme +LC est livré avec un certificat de bilan massique ISCC+, qui assure la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur. L'approche du bilan massique permet d'attribuer des matières premières renouvelables et recyclées au produit final lorsque ces matières premières sont mélangées avec des matières premières conventionnelles lors du processus de production. De plus, des données sur l'empreinte carbone des produits sont disponibles les concernant, ce qui permet aux entreprises de comparer directement l'empreinte carbone des solutions +LC avec celles des solutions traditionnelles basées sur les ressources fossiles. En optant pour les produits +LC, les entreprises peuvent désormais intégrer de manière transparente la durabilité dans leurs opérations sans compromettre les performances, reflétant une approche équilibrée pour répondre à la fois aux besoins fonctionnels et aux objectifs de durabilité.

Les solutions +LC sont actuellement disponibles en Europe et en Amérique, et une expansion en Asie est prévue pour début 2024. Offrir des produits à base de matières premières renouvelables et recyclées comme substituts aux matières premières fossiles contribue à la préservation des ressources fossiles et à la réduction des émissions de GES provenant de la production de matières premières.

