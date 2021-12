LyondellBasell nomina Peter Vanacker Chief Executive Officer

Il Sig. Vanacker assumerà il suo ruolo entro e non oltre giugno 2022, una volta soddisfatto il periodo di preavviso previsto dal suo attuale contratto di lavoro, momento in cui entrerà anche a far parte del Consiglio di amministrazione della Società. Il Consiglio ha inoltre annunciato che Kenneth (Ken) Lane, Lane, executive vice president, Global Olefins & Polyolefins (O&P) per LyondellBasell, fungerà da CEO ad interim dal momento del recesso del Sig. Patel.

"L'eccellente leadership e l'esperienza nel settore di Peter hanno fatto ricadere su di lui la scelta del Consiglio di amministrazione all'interno di in un ventaglio eccezionale di candidati che sono stati presi in considerazione durante il completo processo di ricerca", ha dichiarato Jacques Aigrain, Presidente del Consiglio di amministrazione. "Il Consiglio di amministrazione è certo che il suo successo nel fornire valore agli azionisti, insieme alla sua mentalità strategica e lungimirante, servirà l'azienda, che continuerà a sostenere la crescita e a migliorare gli obiettivi in termini di clima e circolarità."

Il Sig. Vanacker apporta al suo nuovo ruolo oltre 30 anni di esperienza nel settore, tra cui la posizione di Presidente e CEO di Neste, una società leader nel settore dei prodotti rinnovabili che ha registrato una crescita e una trasformazione sostanziali sotto la sua leadership dal 2018. Prima di tale incarico, Vanacker è stato CEO e amministratore delegato di CABB Group, leader nel mercato globale della chimica fine, ed è stato CEO e amministratore delegato di Treofan Group, leader globale nel settore dei film in polipropilene. In precedenza ha ricoperto una successione di ruoli presso Bayer AG, tra cui EVP e Head of the Global Polyurethanes business e membro del Comitato esecutivo di Bayer Material Science, ora Covestro. Durante il suo mandato con Bayer, Peter ha lavorato in varie filiali, tra cui in Belgio, Brasile, Germania e Stati Uniti. È Presidente del Comitato consultivo dell'Istituto europeo di leadership industriale e membro del Consiglio di sorveglianza di Symrise AG.

"Sono entusiasta di entrare a far parte di LyondellBasell in un momento così entusiasmante per l'azienda", ha dichiarato Vanacker. "L'ho ammirata da tempo come leader nel settore della tecnologia, dell'innovazione dei prodotti e, più di recente, della circolarità. Traendo spunto dalle mie esperienze, mi impegnerò per incrementare la traiettoria dell'azienda, promuovendo al contempo i suoi obiettivi di sostenibilità e lavorerò per continuare a offrire grande valore agli azionisti. Non vedo l'ora di entrare a far parte di questo forte team dirigenziale, di coinvolgere i dipendenti impegnati e di far progredire l'azienda insieme".

"Siamo molto lieti che Ken funga da CEO ad interim durante il periodo di transizione. Apporta una ricchezza di conoscenze aziendali, leadership e dedizione al suo lavoro. A nome del Consiglio di amministrazione, lo ringrazio per il suo impegno volto a garantire la continuità operativa e delle prestazioni finanziarie e operative costanti durante il periodo di transizione. Desidero inoltre ringraziare ancora una volta Bob per il suo servizio all'azienda, al suo personale e agli altri stakeholder, e gli auguro il meglio per il futuro", ha detto Aigrain.

Il Sig. Lane è entrato a far parte di LyondellBasell nel luglio 2019 e supervisiona i segmenti O&P Americhe e O&P Europa, Asia & Internazionale (EAI). Prima di entrare a far parte di LyondellBasell, Lane ha ricoperto varie posizioni in BASF, tra cui Presidente della divisione Monomers e Presidente di BASF Catalysts. Prima di BASF, Lane ha anche ricoperto una serie di posizioni in BP Chemicals. Continuerà a svolgere il suo ruolo attuale, mentre fungerà anche come CEO ad interim.

Informazioni su LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo nel campo dei materiali plastici, dei prodotti chimici e della raffinazione. Grazie ai suoi dipendenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali plastici e prodotti che sono essenziali per trovare soluzioni alle moderne sfide come il miglioramento della sicurezza degli alimenti grazie a imballaggi leggeri e flessibili, la purezza dell'acqua grazie a tubature sempre più resistenti e versatili e il miglioramento della sicurezza, del comfort e dell'efficienza del combustibile di molti veicoli e autocarri, garantendo inoltre la funzionalità sicura ed efficace di componenti elettronici e elettrodomestici. LyondellBasell vende prodotti in circa 100 Paesi ed è il principale produttore al mondo di composti di polipropilene e il più grande licenziatario di tecnologie poliolefiniche. Nel 2018 LyondellBasell è stata inserita tra le società più ammirate nel mondo, the World's Most Admired Companies dalla rivista FORTUNE. Maggiori informazioni su LyondellBasell sono disponibili sul sito www.lyondellbasell.com.

