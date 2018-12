M. Albert Rouwendal est nommé directeur général de l'hôtel Sunrise Kempinski Hotel Beijing & Yanqi Island

Albert parle couramment le français, l'anglais et l'allemand, en plus de sa langue maternelle. Diplômé de l'École de gestion hôtelière des Pays-Bas, il a commencé sa carrière dans l'hôtellerie internationale à l'IHG (Intercontinental) Paris et à l'hôtel Meurice. Il a gravi les échelons en travaillant dans l'hôtellerie de luxe internationale, où il a occupé plusieurs postes de direction pour des groupes hôteliers de luxe internationaux de renom, notamment IHG, Shangri-La, Hilton, Kempinski et Movenpick en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Son poste de maître de conférences en gestion hôtelière à la NHL Stenden University of Applied Sciences (grande école), aux Pays-Bas, a contribué à sa remarquable capacité de formation et à sa connaissance approfondie de l'industrie hôtelière.

Croyant aux vertus de l'apprentissage et du développement continus, M. Rouwendal a suivi plusieurs programmes dans des universités réputées telles que Cornell, aux États-Unis et Cambridge. Actuellement, il termine son MBA à l'université de Groningue - École de commerce AOG.

Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, Albert dirigera son équipe afin d'amplifier le succès de cette magnifique destination hôtelière, l'image prestigieuse dont elle bénéficie déjà et le rôle primordial que joue l'hôtel Sunrise Kempinski, Beijing & Yanqi Island.

Situé à 60 km au nord du centre-ville de Pékin, au bord du pittoresque lac Yanqi, et offrant une vue panoramique sur les monts Yan et la section de la Grande Muraille à Mutianyu, l'hôtel Sunrise Kempinski, Beijing & Yanqi Island est le plus grand établissement détenu par Kempinski en Chine.

Cette destination dispose de 590 chambres et suites situées dans les hôtels Sunrise Kempinski, Beijing, Yanqi Hotel et 12 hôtels-boutique. Les installations de loisirs englobent 11 restaurants et bars, deux établissements Kempinski The Spas, une marina privée, la Pagode Yanqi, des installations récréatives et de remise en forme, deux clubs pour les enfants et de très beaux jardins paysagers.

Offrant 14 069 mètres carrés d'espaces de réunion, dont 4 salles de bal et 23 salles de réunion, cette destination est conçue pour accueillir des conférences gouvernementales de haut niveau, des sommets mondiaux et des réunions internationales de grande envergure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/801111/Albert_Rouwendal.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/801110/Sunrise_Kempinski_Hotel_Beijing.jpg

SOURCE Sunrise Kempinski Hotel, Beijing & Yanqi Island