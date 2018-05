M2E rejoint le comité des développeurs d'Amazon Marketplace

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/693234/M2E_Logo.jpg )



« Nous sommes honorés d'être invités à participer au comité des développeurs d'Amazon Marketplace. Comme toujours, l'objectif principal de M2E porte sur l'innovation et s'articule autour de la réussite de nos clients », a déclaré Alex Podopryhora de chez M2E.

Les membres du comité des développeurs d'Amazon Marketplace ont une perspective et une compréhension uniques des commerces qui vendent sur Amazon. Les membres du comité de développment d'Amazon Marketplace échangent des informations et des retours d'expérience précieux sur les outils et programmes existants et potentiels, afin d'influencer et de créer la feuille de route et les priorités pour les interfaces API du Marketplace Web Service et ses outils associés.

À propos de M2E

M2E Pro, la seule intégration native Magento au monde pour la vente sur Amazon, eBay, Walmart et Jet est un fournisseur primé de solutions innovantes. Avec plus de 15 000 comptes Amazon sous gestion, M2E Pro est devenu l'un des plus grands fournisseurs de solutions multicanaux du monde.

