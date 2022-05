M4Markets arrecada capital significativo de investidores com sede em Chipre e Dubai

MAHE, Seychelles, 17 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A corretora global de Forex e CFDs, M4Markets anunciou hoje que, após um primeiro trimestre muito positivo em 2022, concluiu com sucesso uma rodada de arrecadação de capital por meio da venda de uma participação significativa para novos investidores estratégicos.

O novo capital será utilizado para acelerar o crescimento, melhorando os produtos e serviços da M4Market por meio de soluções de tecnologia e automação avançadas adicionais, melhorando a governança corporativa e as estruturas de ESG e trazendo mais profissionais experientes de serviços financeiros.

Deepak Jassal, CEO da M4Markets, afirmou que "arrecadar capital e atrair investidores tem sido uma prioridade nos últimos meses, à medida que percebemos que a M4Markets cresceu exponencialmente, e precisávamos otimizar nossa oferta de tecnologia e serviços para atender à nossa base de clientes em constante crescimento. Nos últimos meses, quebramos nosso recorde mensal repetidamente e sentimos que o novo capital juntamente com a experiência e liderança trazidas pelo novo grupo de investidores nos permitirá mudar totalmente a liga e aumentar substancialmente o valor para nossos clientes."

O novo capital também permitirá que a M4Markets dê prosseguimento aos seus planos de expansão, penetrando em novos mercados e regiões. Nick Jay, diretor de desenvolvimento de negócios do grupo, comentou sobre a notícia observando que "nosso sucesso nos diferenciou não apenas em termos de como os investidores veem a M4Markets, mas principalmente em como nossos clientes nos percebem. Desde o início, estamos comprometidos em oferecer um ambiente de negociação competitivo para nossos traders porque simplesmente os consideramos o nosso maior ativo e não poderíamos estar mais satisfeitos com este novo desenvolvimento que nos permitirá buscar, conhecer e alcançar um maior número de traders."

Sobre a M4Markets

A M4Markets é uma das corretoras de Forex e CFDs regulamentadas de mais rápido crescimento, que tem como objetivo expandir para uma oferta de vários ativos e com foco em transformar a jornada de um trader em uma experiência. Com spreads baixos e sem requotes, contas fiduciárias segregadas, execução ultrarrápida e regulamentada pela Financial Services Authority (FSA) em Seychelles, a M4Markets é uma das corretoras mais confiáveis.

