MA'ADEN e GlassPoint assinam um memorando de entendimento ("MOU") para desenvolver a maior usina de vapor de processo solar do mundo

A empresa de mineração líder da Arábia Saudita assinou um memorando de entendimento para viabilizar o estudo para o desenvolvimento do primeiro projeto a vapor solar do reino para descarbonizar a refinaria de alumina da MA'ADEN

RIADE, Arábia Saudita, 2 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Saudi Arabian Mining Company (MA'ADEN), líder nacional de mineração da Arábia Saudita e uma das empresas de mineração de crescimento mais rápido do mundo, e a GlassPoint, líder em vapor solar industrial, firmaram um memorando de entendimento para desenvolver a maior usina de geração de calor de processo solar do mundo na refinaria de alumina da MA'ADEN. Uma vez concluída, a usina de vapor solar de 1.500 MW ajudará a MA'ADEN a alcançar suas metas de sustentabilidade, reduzindo as emissões de carbono em mais de 600 mil toneladas por ano. Isso representa mais de 50% de redução na pegada de carbono da refinaria de alumina da MA'ADEN e 4% na pegada de carbono total da MA'ADEN.

O MOU foi assinado na sede da MA'ADEN em Riade, na Arábia Saudita, por Riyadh Al Nassar, vice-presidente sênior de negócios de alumínio da MA'ADEN, e Rod MacGregor, CEO e fundador da GlassPoint, e teve como testemunhas Robert Wilt, CEO da MA'ADEN, e Jacob Drejer, diretor de conformidade da GlassPoint.

Robert Wilt, CEO da MA'ADEN, afirmou: "Como o terceiro pilar da economia saudita, pretendemos ser um modelo em ESG no reino. Esse desenvolvimento significativo reduzirá drasticamente nossa pegada de carbono e nos aproximará de nossa meta de neutralidade de carbono até 2050. À medida que o mundo avança em direção ao alumínio ecológico, a MA'ADEN pretende ajudar a mostrar o caminho nessa transição."

Riad Al Nassar, vice-presidente sênior da unidade de negócios estratégicos de alumínio da MA'ADEN, afirmou: "A nova instalação proposta, uma usina térmica solar conhecida como MA'ADEN Solar 1, estará localizada em Ras al Khair, no Reino da Arábia Saudita, e aproveitará a energia solar para produzir vapor. O vapor será utilizado para refinar o minério de bauxita e transformá-lo em alumina. A alumina é um insumo crucial para o alumínio, que é um dos metais mais essenciais do mundo para muitas indústrias globais que estão entrando em um futuro voltado para o meio ambiente e a sustentabilidade."

"A MA'ADEN está mostrando o caminho para a redução das emissões industriais de carbono em escala, substituindo os combustíveis fósseis por energia solar para gerar calor. Quando estiver construída, a instalação será a maior usina de vapor solar industrial do mundo e a primeira implementada na Arábia Saudita e na cadeia de suprimentos de alumínio", disse Rod MacGregor, CEO e fundador da GlassPoint. "Com esse MOU, a GlassPoint está entrando em uma nova fase de crescimento para ajudar a descarbonizar diversos setores que estão buscando reduzir sua pegada de carbono."

Com esse acordo, a MA'ADEN e a GlassPoint trabalharão juntas, desenvolvendo uma forma mais sustentável de produzir alumínio, que é um metal crucial para muitas indústrias globais e para a transição energética. Esse MOU também representa o ressurgimento da GlassPoint como líder em calor de processo solar.

Como produtora global de energia, a Arábia Saudita está empenhada em promover o combate às mudanças climáticas. O reino lançou a iniciativa Saudi Green Initiative (SGI) para ajudar o país a se tornar líder internacional em sustentabilidade. No ano passado, a SGI lançou uma primeira série de mais de 60 iniciativas, totalizando um investimento de SAR 700 bilhões (USD 186 bilhões) para acelerar a economia verde em toda a Arábia Saudita e em outros países.

Para saber mais sobre a MA'ADEN, acesse: https://www.maaden.com.sa/

Para saber mais sobre a GlassPoint, acesse: https://www.glasspoint.com/

Sobre a GlassPoint

A GlassPoint descarboniza a produção de materiais essenciais para a transição energética e causa um impacto significativo no combate às mudanças climáticas. A empresa constrói, possui e opera usinas de vapor solar em larga escala para reduzir as emissões de carbono em setores de difícil redução como mineração e metais, produtos químicos, materiais de construção, dessalinização e muito mais. A GlassPoint é a única solução comprovada em escala para reduzir as emissões de carbono a partir do calor do processo industrial e desenvolveu mais da metade da capacidade de vapor solar do mundo. Saiba mais em glasspoint.com.

Sobre a MA'ADEN

A MA'ADEN opera o maior e mais eficiente complexo de alumínio integrado verticalmente do mundo em Ras Al Khair, na costa leste da Arábia Saudita. O negócio de alumínio da MA'ADEN da mina até o mercado compreende a mina de Al Ba'itha e instalações de refinaria, fundição, laminação e exportação totalmente integradas em Ras Al Khair. A MA'ADEN oferece blocos, lingotes, placas e produtos de alumínio achatado em rolos de alta qualidade para clientes do mundo todo, incluindo montadoras e marcas de bens de consumo multinacionais.

FONTE GlassPoint

