Maandelijkse update over de productie van de Hut 8 mining voor maart 2022

345 bitcoin zijn gemined, resulterend in een gemiddeld productiesnelheid van 11,1 bitcoin per dag

Onze Ethereum-mining, waarvoor we betaling in bitcoin ontvangen, heeft ongeveer 13% van onze totale productie gegenereerd, tegen gemiddelde kosten van minder dan c$2.600 per bitcoin

In overeenstemming met de HODL-strategie van Hut 8 is 100% van de zelf-gedolven bitcoin voor de maand maart in bewaring genomen.

Totaal bitcoin-saldo in reserve is 6.460 op 31 maart 2022

Geïnstalleerde werkcapaciteit op dit moment op 2,54 EH/s

Aanvullende updates voor maart 2022:

We hebben 560 nieuwe MicroBT M30S en M31S+ miners geïnstalleerd

De bouw van de derde miningfaciliteit van Hut 8 in North Bay, Ontario , is bijna afgelopen en we zijn op schema om in mei te beginnen met de werkzaamheden

, is bijna afgelopen en we zijn op schema om in mei te beginnen met de werkzaamheden De opbrengsten van ons in februari 2022 aangekondigde ATM-aanbod worden gebruikt om onze miningactiviteiten te laten groeien, onze toonaangevende HODL-strategie te financieren en onze hoogwaardige computingactiviteiten uit te breiden, waardoor we onder gunstige marktomstandigheden strategische apparatuur kunnen kopen

"Onze teams die werkzaam zijn in de steden Medicine Hat en Drumheller in de Canadese provincie Alberta, hebben ervoor gezorgd dat onze verbeterde machines goede resultaten opleveren", aldus Jason Zaluski, hoofd technologie, Hut 8. "Onze bestellingen van MicroBT komen volgens planning binnen, we zien een consistente groei in ons MicroBT-erkend reparatiecentrum, en we blijven actief teamleden werven terwijl we blijven groeien."

Over Hut 8

Hut 8 is een van Noord-Amerika's grootste innovatiegerichte miners van digitale activa. Het bedrijf staat onder leiding van een team van ondernemende technologen, die allemaal optimistisch zijn over bitcoin, blockchain, Web 3.0 en het overbruggen van de opkomende en traditionele hoogwaardige computerwerelden. Met twee vestigingen waar digitale activa worden gemined in het zuiden van Alberta en een derde vestiging in North Bay, Ontario, allemaal in Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitsniveaus in de sector en een van de hoogste inventarissen van zelf-gedolven bitcoin van alle crypto-miners en beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Met 11.000 vierkante meter aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit, aangesloten op elektrische netwerken die worden aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energie en emissievrije energiebronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa door het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele hoogwaardige compute (Web 2.0) als de opkomende digitale activacomputingsectoren, blockchain gaming en Web 3.0 dient. Hut 8 was de eerste Canadese 'digital asset miner' die genoteerd stond aan de Nasdaq Global Select composite index en het eerste blockchain-bedrijf dat in 2021 aan de S&P/TSX Composite Index werd toegevoegd. De ondernemende technologen van Hut 8 geloven in gedecentraliseerde systemen, krachtige, toonaangevende oplossingen en innovatie op het gebied van de winning van digitale activa en hoogwaardige computing, met een focus op ESG-afstemming. Door middel van innovatie, verbeelding en passie helpt Hut 8 bij het definiëren van de digitale activarevolutie. Het bedrijf creëert waarde en positieve effecten voor de aandeelhouders en de komende generaties.

