Macao au cœur d'une nouvelle ère : Inauguration du Bonjour Brand Forum-Macao et de le salon de sélection pour l'import-export sino-franco-lusophone

MACAO, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Les 23 et 24 mars 2026, Bonjour Brand Forum-Macao ainsi que le salon de sélection pour l'import-export sino-franco-lusophone ont officiellement débuté à Macao. Cet événement est co-organisé par l'Association du Live Commerce de Macao et le comité d'organisation du Bonjour Brand Forum, avec le soutien du Bureau du Développement Economique et Technologique de Macao (DSEDT) et le partenariat de MGM. Le 23 mars, le salon de sélection pour l'import-export sino-franco-lusophone a été lancé en premier lieu. De nombreuses marques françaises de qualité y ont présenté leurs produits phares, réalisant une mise en relation avec des entreprises chinoises et lusophones, marquant ainsi le début d'une coopération économique et commerciale entre la Chine, la France et les pays lusophones.

Le 24 mars, M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, ainsi que Mme Christile Drulhe, Consule générale de France à Hong Kong et Macao étaient présents. Ils ont participé à la cérémonie d'ouverture aux côtés de M. Sam Hou Fai, Chef de l'Exécutif de Macao, d'autres dignitaires de Macao et de leaders économiques du monde lusophone.

Dans son discours, M. Jean-Pierre Raffarin a salué Macao comme un modèle de fusion des civilisations orientale et occidentale et de pratique de la coopération pacifique, ainsi qu'une fenêtre essentielle pour l'entrée des produits français et européens sur le marché chinois. Il a déclaré que l'établissement officiel à Macao du Centre de sélection de produits pour l'import-export sino-franco-lusophone crée un pont direct pour l'entrée des produits de qualité de Macao et de Chine en Europe, faisant progresser l'amitié et la coopération économique sino-française. M. Raffarin a souligné que la culture est au cœur de la coopération, dont l'essence est le respect. Reconnaissant la force des marques chinoises, il a tracé la voie de cette coopération trilatérale : promouvoir un dialogue profond entre les élites créatives franco-chinoises, faire de Macao un vecteur d'échanges culturels, et approfondir la coopération financière et d'investissement pour concrétiser le consensus des chefs d'État des deux pays.

Mme Christile Drulhe, Consule générale de France à Hong Kong et Macao, et Mme Emmanuelle Pérès, Directrice générale de la Fondation Prospective et Innovation, ont assisté au lancement du Festival sino-franco-lusophone du Live Commerce, qui deviendra une plateforme numérique majeure pour les marques françaises sur les marchés chinois et lusophones. M. Tai Kin Ip, Directeur de la DSEDT, a indiqué que Macao et la France disposent d'une base solide de coopération économique et technologique. En 2025, les importations de Macao en provenance de France ont dépassé 17 milliards de MOP. S'appuyant sur son plan stratégique quinquenna, Macao saisira les opportunités stratégiques pour valoriser ses avantages institutionnels et faciliter l'expansion internationale bidirectionnelle des marques.

Sur les lieux, d'importants accords de coopération dans divers domaines ont été signés sous l'égide de M. Raffarin et M. Tai Kin Ip. La collaboration entre les Vins Eiffel et Macao Baichuan Culture est devenue un modèle de la coopération de marque. Parallèlement, le Festival sino-franco-lusophone du Live Commerce a été lancé, avec M. Austin Li comme ambassadeur de promotion. Ce dernier a partagé son expérience de l'expansion française, estimant que le Live Commerce est un « traducteur de valeur » permettant aux récits des marques françaises de mieux toucher les consommateurs chinois. M. Yang Jing a rappelé que Bonjour Brand œuvre depuis douze ans pour faire connaître la Chine et Macao au monde à travers les marques. Mme Choi Kei Pui, présidente de l'Association du Live Commerce de Macao, a affirmé que l'association s'appuierait sur le forum, le salon de sélection et le festival pour offrir un soutien complet à l'entrée des marques françaises sur les marchés chinois et lusophones. L'Association du Live Commerce de Macao s'appuiera également sur ses ressources numériques pour impulser une nouvelle dynamique à la coopération trilatérale entre la Chine, la France et les pays lusophones.

Cet événement constitue un jalon majeur, consolidant le consensus de coopération et créant une plateforme de haut niveau. À l'avenir, Macao continuera de jouer son rôle de hub d'échanges sino-occidentaux, non seulement pour aider les marques françaises à s'intégrer au marché chinois, mais aussi pour étendre la coopération vers les domaines de la culture et du sport, réalisant ainsi une intégration profonde et mutuellement bénéfique entre la Chine, la France et les pays lusophones.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2944225/PIC.jpg