Macif, via son véhicule d'investissement Macif Innovation, RATP Capital Innovation et Communauto unissent leurs forces pour accélérer le développement de l'autopartage en Île-de-France

PARIS, 24 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La Macif, acteur engagé pour toutes les mobilités et leader de l'assurance auto1 en France, RATP Capital Innovation, filiale d'investissement du groupe RATP - un des leaders mondiaux du transport urbain -, et Communauto, acteur majeur de l'autopartage dans le monde, annoncent aujourd'hui s'associer pour accélérer le développement de l'autopartage à Paris et en Île-de-France.

Dans le cadre de cette nouvelle étape stratégique, Macif Innovation devient actionnaire de Communauto en France, rejoignant RATP Capital Innovation, déjà engagé depuis 2017. Le groupe canadien Communauto reste l'actionnaire majoritaire, consolidant ainsi l'alliance avec ces deux acteurs clés. Ce dernier avait acquis en 2012 les activités de Mobizen et Caisse Commune, opérateurs historiques de l'autopartage à Paris.

Cette alliance stratégique marque une avancée significative dans la vision commune des trois entreprises, qui s'engagent à promouvoir une mobilité durable et accessible, répondant aux enjeux de pouvoir d'achat et de décarbonation de la mobilité.

La Macif, forte de son savoir-faire dans le domaine de l'assurance et acteur mutualiste historique de la mobilité, et RATP Capital Innovation, reconnue pour son expertise dans le secteur de la mobilité, apporteront leur contribution conjointe au développement de l'offre d'autopartage de Communauto. Ces synergies visent à faire de l'autopartage une alternative à la voiture individuelle pour davantage de Franciliens.

"En tant qu'acteur mutualiste historique de la mobilité nous portons une attention constante aux évolutions des usages et des nouveaux besoins sur l'ensemble des territoires. Nous allons ainsi au-delà de notre rôle d'assureur en étant un véritable facilitateur de mobilités pour contribuer à la décarbonation ou encore apporter une réponse au pouvoir d'achat. Ce partenariat avec Communauto en union avec RATP Capital Innovation, fait sens et vient naturellement renforcer notre écosystème pour accompagner la mobilité de demain », déclare Julien Hue, Directeur de l'offre IARD chez Macif.

« Le groupe RATP, via RATP Capital Innovation, est fier de renouveler son soutien à Communauto et d'accueillir MACIF Innovation à ses côtés. Nous considérons que l'offre Communauto apporte une réponse pertinente aux enjeux des territoires franciliens et de leurs habitants. Elle permet d'accompagner la démotorisation tout en stimulant l'économie du partage et les autres formes de mobilités douces et partagées. En tant que partenaire privilégié des villes intelligentes, humaines et durables, ce projet fait écho à notre raison d'être », dit Stéphanie Bourgeais, Directrice Générale RATP Capital Innovation.

« L'autopartage est une solution pour offrir une mobilité accessible et décarbonée à tous. En unissant nos forces avec la Macif et le groupe RATP, nous nous donnons les moyens de renforcer notre présence en Île-de-France, au bénéfice des Franciliens qui pourront désormais plus facilement bénéficier de la liberté de la voiture, sans en posséder une. Nous croyons qu'il s'agit d'un service de mobilité essentiel, qui complète parfaitement les transports collectifs, le vélo et le train pour pouvoir se passer d'une voiture. Son succès dépend maintenant du soutien des Villes, de la Région Île-de-France et du gouvernement », déclare Benoit Robert, PDG du groupe Communauto.

À propos de la Macif :

Assureur mutualiste, la Macif protège au quotidien ses 5,7 millions de sociétaires et clients avec des offres et services simples et utiles en assurances dommages, santé-prévoyance et finance-épargne. La Macif a réalisé un chiffre d'affaires de près de 6 milliards d'euros en 2022. Gérant plus de 18 millions de contrats, elle compte près de 11 000 salariés qui exercent tous en France au sein d'un réseau de plus de 450 points d'accueil physiques et téléphoniques. La Macif a été certifiée Top Employer 2023 et a été élue marque préférée des Français dans la catégorie Compagnies d'assurance en 2022. Depuis janvier 2021, elle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement entre Aésio Mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d'un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Plus d'infos sur www.macif.fr.

Macif Innovation :

Macif Innovation est l'un des véhicules d'investissements de la Macif. Doté de 30 millions d'euros à date, Macif Innovation investit en Seed, Serie A dans des start-ups innovantes en cohérence avec les axes stratégiques de développement et les valeurs de l'assurance mutualiste. Les principaux champs d'investissements sont : la Santé Prévoyance, les services et produits associés à l'assurance de biens, la Finance Epargne ainsi que des solutions dédiées à la jeunesse, aux publics fragilisés et à la protection de l'environnement.

1 1ère société d'assurance en France en nombre de contrats auto et deux roues en 2022

À propos de RATP Capital Innovation:

Créée en 2017, RATP Capital Innovation est la filiale d'investissement du groupe RATP intervenant dans les secteurs des nouvelles mobilités, de la proptech et de la logistique du dernier kilomètre.

Depuis son lancement, RATP Capital Innovation a déjà investi dans 7 sociétés qui œuvrent à une meilleure qualité de vie en ville et adressent les secteurs de la mobilité durable, de l'immobilier urbain et de la logistique du dernier kilomètre.

RATP Capital Innovation constitue l'un des piliers de l'offre de RATP Solutions Ville. Lancée début 2021, elle regroupe en une seule entité les expertises urbaines développées de longue date par quatre de ses filiales : RATP Habitat, RATP Real Estate, RATP Connect et RATP Capital Innovation.

À propos de Communauto :

Fondé à Québec en 1994, Communauto est le plus important service d'autopartage au Canada et le plus ancien en Amérique du Nord. Présent sur deux continents dans 18 villes, dont Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Halifax et Paris, il opère un service en boucle et en free-floating composé de plus que 6000 véhicules (2023). En tant qu'entreprise à vocation sociale, environnementale et urbanistique, sa mission est de réduire l'impact de la voiture sur les villes tout en améliorant l'accès à la mobilité. En parallèle de son activité au Canada, notamment à Montréal où il dessert plus de 12% des ménages, Communauto opère depuis 2012 le plus ancien service d'autopartage en boucle en Île-de-France, résultant de la fusion de Caisse-Commune et Mobizen.

