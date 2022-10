MACKENZIE SCOTT HIZO UNA DONACIÓN SIN PRECEDENTES DE $4.9 MILLONES A GIRL SCOUTS OF GREATER LOS ANGELES

Este regalo transformacional permitirá a la organización sin fines de lucro proporcionar a las niñas en toda el área metropolitana de Los Ángeles un camino para convertirse en líderes empoderadas y compasivas.

LOS ÁNGELES, 18 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Girl Scouts of Greater Los Angeles (GSGLA) anunció hoy que la filántropa MacKenzie Scott donó $4.9 millones a la organización. La donación proporcionará a las niñas de todo Los Ángeles un camino para convertirse en líderes empoderadas y compasivas, reforzadas por la tutoría y los programas respaldados por estudios científicos de las Girl Scouts, independientemente de sus barreras, lo que incluye su estatus socioeconómico. Esta donación es parte de una donación de $84.5 millones otorgada a la organización Girl Scouts of the USA (GSUSA) y a 29 de los 111 consejos locales de la GSUSA seleccionados por MacKenzie Scott, lo que hace de esta inversión sin precedentes la mayor donación de una sola persona en la historia de GSGLA y GSUSA.

"Estamos profundamente agradecidas con MacKenzie Scott por este extraordinario regalo, que nos ayudará a alcanzar a miles de niñas más" — dijo Theresa Edy Kiene, directora ejecutiva de las Girl Scouts of Greater Los Angeles. "Recibir esta inversión en nuestro centésimo aniversario es particularmente significativo; a medida que establecemos el rumbo para nuestro futuro, estamos enfocadas directamente en asegurarnos de que todas las niñas en el área metropolitana de Los Ángeles tengan acceso a nuestros programas. Estamos empoderando a la próxima generación de líderes".

Las donaciones a organizaciones para mujeres y niñas representan menos del 2% de todas las donaciones a organizaciones caritativas. La donación de MacKenzie Scott permitirá que Girl Scouts of Greater Los Angeles:

Creen oportunidades de membresía más equitativas en comunidades que las Girl Scouts no han podido atender bien. Esto incluye iniciativas sobre Diversidad, Equidad, Inclusión, Acceso y Justicia Racial ; continuar rompiendo las barreras de accesibilidad al asociarse con organizaciones comunitarias, incluidos los programas extracurriculares en las escuelas del Título 1; proporcionar fondos para establecer tropas y membresías gratuitas , y crear asociaciones con familias y comunidades.

; continuar rompiendo las barreras de accesibilidad al asociarse con organizaciones comunitarias, incluidos los programas extracurriculares en las escuelas del Título 1; proporcionar , y crear asociaciones con familias y comunidades. Fomenten la innovación significativa de sus programas, tomando en cuenta los intereses y necesidades actuales de las niñas, preparándolas para el liderazgo y el servicio comunitario; incluyendo un enfoque ampliado en su preparación profesional y bienestar mental . Una prioridad es ampliar el acceso de las niñas a la exploración y educación en áreas STEAM , basándose en programas emocionantes como la codificación, la robótica y la sustentabilidad.

. Una prioridad es ampliar el acceso de las niñas a la , basándose en programas emocionantes como la codificación, la robótica y la sustentabilidad. Reforzar los cimientos del consejo en áreas críticas como la capacitación de voluntarios y del personal .

. Proporcionar oportunidades en nuestros campamentos de alta aventura para que más niñas salgan y se conecten con la naturaleza y entre sí mientras desarrollan su confianza en sí mismas.

¿Qué es Girl Scouts?

Por más de 100 años, Girl Scouts les ha ofrecido a las niñas de todo el país experiencias únicas que las ayuda a desarrollar habilidades importantes para una vida exitosa. A la misma vez, las niñas aprenden a resolver problemas en sus comunidades para hacer del mundo un lugar mejor. Como Girl Scouts, ellas desarrollan un fuerte sentido de sí mismas, descubriendo sus intereses y ambiciones mientras van tras sus sueños con la confianza de que pueden lograr cualquier cosa que se propongan.

La diferencia de ser una Girl Scout

Los desafíos de hoy son complejos, están interconectados y son, más que nunca, globales. Resolverlos exigirá un liderazgo colaborativo y perspectivas innovadoras. Las niñas representan el mayor grupo de talentos sin explotar de la humanidad e invertir en ellas producirá el mayor rendimiento en el desarrollo económico, el progreso social y la salud pública, mejorando no solo las vidas de cada individuo, sino el tejido de la sociedad en general.

Acerca de Girl Scouts of Greater Los Angeles

Girl Scouts of Greater Los Angeles (GSGLA), es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), que atiende a más de 33,000 niñas en asociación con más de 17,000 miembros y voluntarios adultos distribuidos por todas las comunidades del condado de Los Ángeles y partes de los condados de Kern y San Bernardino. GSGLA es la mayor agencia sin fines de lucro enfocada en servir a niñas de Los Ángeles; tiene programas para enseñar emprendimiento, habilidades para la vida, actividades al aire libre y áreas STE(A)M que desarrollan el valor, la confianza y el carácter de las niñas, quienes hacen del mundo un lugar mejor. Proporcionamos espacios seguros, en los que todos son bienvenidos; todas las niñas y sus familias pueden sentir que son parte integral de esos espacios y que en ellos, el bienestar de las niñas es lo más importante. Para obtener más información, unirse, ser voluntario o apoyarnos, visite girlscoutsla.org.

