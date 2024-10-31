MacLean Power Systems任命Mike Edmonds為商務總監，持續推動策略增長

美國南卡羅來納州福特米爾2024年10月31日 /美通社/ -- 為電力公用事業、電訊及民用市場提供任務關鍵產品的龍頭製造商MacLean Power Systems（簡稱「MPS」）欣然宣佈任命Mike Edmonds為商務總監。Mike擁有豐富的經驗和在公用事業行業中屢創佳績的輝煌往績，能進一步強化MPS的領導團隊。

Mike Edmonds於加入MPS時，擁有超過25年的公用事業和能源領域的豐富經驗。在加入MPS之前，Mike曾在S&C Electric任職，最近擔任商務總監六年，並在其他高級管理職位上工作了八年。在S&C Electric任職期間，他負責所有面向客戶的活動，並領導商務組織的轉型。他曾擔任西門子美國自動化部門的副總裁兼總經理。

「我們欣然歡迎Mike Edmonds加入MPS團隊，」MPS主席兼行政總裁Steve Scharnhorst表示。「Mike在業界的豐富經驗和領導能力將對我們擴大市場佔有率和推動商業成功至關重要。」

「我對加入MPS感到非常興奮，期待能夠利用我在電網韌性方面的經驗來推動增長，擴大MPS在客戶中的影響力，並使公司成為當今現代電網的重要解決方案提供者，」Mike Edmonds表示。

Corinne Williams將繼續擔任環球銷售副總裁，負責公用事業銷售的領導工作。「Corinne的奉獻精神和領導能力對我們的業務成功起到了重要的推動作用，」Steve Scharnhorst補充道。「我們對她持續的承諾深表感激，並期待她在 MPS 繼續取得成功。」

MacLean Power Systems簡介

MacLean Power Systems（簡稱「MPS」）是首屈一指的關鍵產品製造商，專注於傳輸、配電、變電站及通訊基建設施的維護、修理、升級及建設，並服務於公共事業和民用市場。MPS秉持創新與品質的承諾，致力於透過提供世界一流的產品，確保電力和網絡基建設施的最佳運行，以維護全球消費者的電力和通訊服務。欲了解詳情，請瀏覽www.macleanpower.com。

媒體聯絡：Liz Ulman，MPS員工通訊及倡議總監，電話號碼：(507-519-2940) 電郵地址：[email protected]

MacLean Power Systems