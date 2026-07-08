MacLean Power Systems adquirirá Indel Bauru

Fabricante líder de productos de infraestructura de la red eléctrica ampliará su cartera de productos

FORT MILL, Carolina del Sur, 8 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- MacLean Power Systems ("MPS") anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Indel Bauru Indústria Eletrometalúrgica Ltda. ("Indel Bauru" o "Indel"), un fabricante líder de eslabones fusibles para el sistema de distribución de energía eléctrica. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2026.

MPS + Indel Bauru

Fundada en 1987 y con sede en Bauru, Brasil, Indel es una empresa líder en la fabricación de eslabones fusibles que abastece a las empresas de servicios eléctricos en los mercados de Brasil y Estados Unidos. Los productos de Indel son un componente esencial para proteger los sistemas de distribución de energía eléctrica, ya que ayudan a evitar cortocircuitos y sobrecorrientes que pueden dañar y provocar interrupciones en la red eléctrica.

Indel cuenta con una sólida reputación de marca por su calidad e innovación, y sus productos se ajustan a la cartera actual de MPS, y la complementan de manera estratégica. Además, la adquisición refuerza la presencia establecida de MPS en Brasil, a la vez que amplía su alcance comercial y de fabricación en un importante mercado en crecimiento. La adquisición impulsa aún más la ambición de MPS de LEADING THE WAY™ (Liderar el camino) en innovación, al ofrecer soluciones de primer nivel que satisfacen las necesidades cambiantes de los clientes de las empresas de servicios eléctricos.

Steve Scharnhorst, director ejecutivo de MPS, comentó: "Nos complace dar la bienvenida a Indel al equipo de MPS. La familia Brustello (Antonio, Ondina y Alexandre) ha creado una empresa excepcional y se ha ganado una sólida reputación por ofrecer soluciones de alta calidad a sus clientes de empresas de servicios eléctricos. Les deseamos a Antonio y a Ondina todo lo mejor en su merecida jubilación y esperamos trabajar con Alexandre para apoyar el crecimiento continuo de Indel, a medida que colaboramos para brindar un mejor servicio a nuestra base combinada de clientes de empresas de servicios eléctricos. Juntos, estaremos bien posicionados para ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes".

Alexandre Brustello, vicepresidente de Indel, quien se incorporará a MPS como vicepresidente y gerente general de Operaciones de Bauru, comentó: "Estoy muy entusiasmado con las oportunidades que esta transacción genera para Indel. Esta asociación respaldará nuestro crecimiento continuo y, al mismo tiempo, garantizará un futuro sólido para nuestros empleados y clientes. El alcance comercial de MPS, su compromiso con la excelencia operativa, el desarrollo de los empleados y la seguridad serán de gran beneficio para nuestra organización".

Acerca de MacLean Power Systems:

MacLean Power Systems es un fabricante líder de productos y soluciones de ingeniería utilizados en el mantenimiento, la reparación, la modernización y la construcción de infraestructura de transmisión, distribución y subestaciones. Al LEADING THE WAY™ (Liderar el camino) en innovación, MPS se dedica a garantizar el rendimiento óptimo de la infraestructura de energía, mediante el suministro de soluciones de primer nivel que satisfagan las necesidades de los clientes que prestan servicios eléctricos a los consumidores de todo el mundo. Obtenga más información en www.macleanpower.com

Acerca de Indel Bauru:

Indel es un fabricante líder de eslabones fusibles, conectores terminales, cables y accesorios relacionados, que abastece a empresas de servicios eléctricos en todo el mundo, con un enfoque principal en el mercado de América del Norte y del Sur. Desde la fundación de Indel en 1987, su enfoque en la innovación y su compromiso con la calidad han consolidado a la empresa como un proveedor líder de productos de infraestructura crítica para redes eléctricas. Obtenga más información en https://indelbauru.com/

Contactos para los medios:

MacLean Power Systems | Gustavo Alvarado

[email protected]

FUENTE MacLean Power Systems