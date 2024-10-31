MacLean Power Systems任命Mike Edmonds为首席商务官

南卡罗来纳州米尔堡2024年10月31日 /美通社/ -- 为电力公用事业、电信和民用市场提供关键任务产品的领先制造商MacLean Power Systems（“MPS”）欣然宣布任命Mike Edmonds为首席商务官。 Mike在公用事业行业拥有丰富的经验和成功的业绩，进一步强化了MPS的领导团队。

Mike Edmonds加入MPS时，在公用事业和能源领域拥有超过25年的经验。 在加入MPS之前，Mike曾在S&C Electric工作，担任过六年的首席商务官，还曾担任过八年的各种高级管理职务。 在S&C Electric工作期间，他负责监督所有面向客户的活动，并领导商业组织的转型。 他曾担任Siemens美国自动化部门副总裁兼总经理。

“我们很高兴欢迎Mike Edmonds加入MPS团队，”MPS总裁兼首席执行官Steve Scharnhorst表示。 “在我们继续扩大市场影响力和推动商业成功的过程中，Mike在业界的丰富经验和领导能力将发挥重要作用。”

Mike Edmonds表示：“我很高兴加入MPS，并期待利用我在电网恢复方面的经验来推动增长，扩大MPS在客户中的影响力，并将公司定位为当今现代电网的关键解决方案提供商。”

Corinne Williams继续担任全球销售副总裁，领导公用事业销售业务。 Steve Scharnhorst补充道：“Corinne的奉献精神和领导力一直是我们取得商业成功的重要力量。 我们感谢她的持续承诺，并期待她在MPS取得持续成功。”

###

关于MacLean Power Systems

MacLean Power Systems是一家领先的关键任务产品制造商，其产品用于传输、配电、变电站、通信基础设施和民用市场的维护、维修、升级和建设。 凭借对创新和质量的承诺，MPS致力于通过提供世界一流的产品来维持全球消费者的电气和通信服务，从而保持电力和网络基础设施的最佳性能。 如需了解更多信息，请访问 www.macleanpower.com 。

媒体联系人：Liz Ulman，MPS员工沟通和计划总监，电话：(507-519-2940) 电子邮件： [email protected]

MacLean Power Systems