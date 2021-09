Madagascar Time lance la crypto-monnaie caritative révolutionnaire $TIME, axée sur la lutte contre les changements climatiques et la réduction de la pauvreté

LONDRES, 10 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Une startup audacieuse et révolutionnaire, Madagascar Time Limited, a lancé $TIME, une nouvelle crypto-monnaie axée sur des actions caritatives dans le monde entier. Soutenue par une équipe internationale, $TIME combine une technologie sans précédent dans la sphère des crypto-monnaies avec un objectif d'entrepreneuriat social. L'objectif de l'équipe est d'apporter des changements positifs tout en proposant des divertissements et des jeux à sa communauté de passionnés, ainsi que de construire des ponts entre différentes plateformes de blockchain. Pour commencer, celles-ci comprendront Ethereum, la Smart Chain de Binance, et Matic ou Solana.

Ayant déjà donné 32 000 dollars américains depuis le 1er juillet, $TIME connaît une croissance exponentielle et a de grands projets pour l'avenir. Fondée sur le principe d'« acheter du temps pour les générations futures », la société a déjà collaboré avec des organisations caritatives environnementales et sociales qui contribuent à réduire la pauvreté, à élargir l'accès à l'éducation et à sauver des espèces menacées.

Les offres actuelles de l'application $TIME comprennent des jeux comme « Spin the Wheel » et « Match Cards », mais l'équipe a l'ambition de créer un casino entièrement fonctionnel et des listes d'échange ; ils ont récemment été mis en ligne sur la bourse asiatique CoinTiger. Ils se concentrent actuellement sur les jeux et le développement d'avatars NFT sur le thème des lémuriens dans la veine des avatars « Bored Apes », que les amateurs pourront acheter et échanger, tout cela dans le but d'aider encore plus d'organisations caritatives et de communautés méritantes.

Ryan Bishop, cofondateur et directeur du marketing, a déclaré : « Il était temps qu'une organisation commence à utiliser la technologie blockchain et la crypto pour aider à changer le monde. Ensemble, nous pouvons acheter du temps pour la planète et les générations futures. »

À ce jour, Madagascar Time a contribué à la plantation de 20 000 arbres dans le monde entier grâce au projet à but non lucratif #teamtrees de MrBeast, qui vise à planter un million d'arbres. La société a également fait des dons substantiels à des fonds de lutte contre les incendies en Turquie (3 000 USD) et en Californie (1 000 USD), ainsi qu'à des fonds de secours en Afghanistan et au Nigeria (1 000 USD chacun). Ce ne sont là que quelques-uns des efforts auxquels l'entreprise a pu contribuer grâce à la communauté toujours plus nombreuse des amateurs de $TIME.

« Jusqu'à présent, tout ce que nous avions prévu s'est avéré avoir un impact bien plus important que prévu », a déclaré Corey Blanchette, directeur du contenu. « La protection de l'environnement doit être plus qu'un simple espoir ; nous devons le faire en tant que communauté mondiale d'une manière durable et efficace. C'est ce qui nous a inspiré la création de $TIME, mais ce n'est qu'un début. »

Créée en août 2021, Madagascar Time Limited est une société légale opérant au Royaume-Uni. Les cofondateurs Raymond Mullens, Armand Iancu, Ryan Bishop et Corey Blanchette sont actionnaires à parts égales. L'équipe est soutenue par un réseau de bénévoles et de stagiaires dévoués du monde entier, tous aussi passionnés par la mission d'utiliser l'univers du crypto pour avoir un impact positif sur le monde.

Le nom « Madagascar » et le logo en forme de lémurien ont été choisis pour refléter l'éthique de sensibilisation à l'environnement des fondateurs. Ce pays insulaire est l'une des nations les plus vulnérables au climat dans le monde et sa population de lémuriens est actuellement en déclin. L'équipe a choisi « $TIME » comme nom de sa crypto-monnaie pour souligner la nécessité immédiate d'agir pour sauver notre planète et préserver la vie des générations futures.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://madagascar-time.com et suivez l'équipe sur Twitter et Telegram .

