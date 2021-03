Madlib y KAYTRANADA llevan al Lexus IS Wax Edition a dar su mejor vuelta

Esta increíble fusión de música y autos fue plasmada en una serie documental de dos episodios, "Driven by Sound," creada en colaboración con Pitchfork. El episodio uno ofrece un vistazo tras bambalinas en torno al proceso creativo de Madlib y KAYTRANADA. El episodio dos documenta la creación de la tornamesa incorporada en el tablero y revela el Lexus IS Wax Edition. Se presenta la música del tan esperado lanzamiento del doble sencillo conjunto de los artistas. Vinyl Me, Please (VMP), un club de suscripción mensual de discos que selecciona y crea paquetes de vinilos, distribuirá el exclusivo vinilo de 7" a selectos miembros como parte de su suscripción.