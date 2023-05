Mães revelam como o autocuidado é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida

Mulheres que utilizaram produtos Rennova contam suas experiências positivas após procedimentos estéticos minimamente invasivos

SÃO PAULO, 19 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O envelhecimento faz parte da vida e não há como fugir dele. No entanto, com a ajuda da ciência, é possível suavizar os sinais do tempo com procedimentos estéticos minimamente invasivos. A mulher pode (e deve) exercer o papel de mãe e de executiva sem deixar de priorizar o bem-estar, a beleza e a autoestima. São tratamentos rápidos realizados em clínica e não comprometem a rotina de quem é multitarefa.

A médica e speaker da Rennova, Débora Campozan, diz que priorizar o autocuidado é uma maneira também de ensinar aos filhos o valor do bem-estar e da qualidade de vida. "Afinal, a educação passa pelos exemplos e pelas atitudes dos pais", explica a especialista. "Indiretamente, essa segurança e esse olhar direcionado à estética é absorvido pelos filhos", acrescenta.

Mãe de quadrigêmeos

Influenciadora digital e enfermeira, Shimeny Lima sempre cuidou da beleza em casa, entre uma responsabilidade e outra com seu filho de 10 anos, até que foi surpreendida com uma gestação de quadrigêmeos, atualmente os bebês têm 2 anos e 8 meses. Ela nunca tinha valorizado os procedimentos estéticos.

"Depois que tive os quatro bebês, eu me olhava no espelho e me sentia velha. Eu não me cuidava e nem tinha tempo para isso. Resolvi dar uma virada. Sou outra mulher depois conquistei um bocão com preenchimento nos lábios. Estou muito feliz", comemora Shimeny.

"Esse procedimento simples mudou totalmente minha autoestima. Hoje me olho no espelho e me amo. Eu consigo me reconhecer, tenho vontade de me arrumar, de me maquiar, me sinto mais jovem. Foi transformador realizar o tratamento", garante a influenciadora.

Mãe de 61 anos

Edna Teixeira Guimarães, de 61 anos, é outro um exemplo de que não há idade para começar a cuidar da beleza. Mãe de dois filhos (41 e 39 anos), ela viu seu mundo desabar depois do fim de um casamento de 40 anos. "A tristeza e a depressão tomaram conta da minha vida por oito meses. Até que aceitei a sugestão da minha filha para realizar procedimentos estéticos para melhorar o ânimo e elevar a autoestima. A partir daí, resgatei a minha vida, o tratamento me tirou do fundo do poço. Hoje sou outra pessoa e até arrumei um namorado", confessa.

"A Rennova é uma empresa que está atenta às demandas do mercado e por isso tem focado seus esforços e investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Todas as nossas iniciativas visam o bem-estar, a autoestima e a valorização da beleza da mulher, em especial as mães que muitas vezes deixam de lado os cuidados pessoais para priorizar a família.", comenta Leonardo Rezende, CEO da Rennova.

Embaixadoras Rennova

Assim como Shimeny e Edna, as embaixadoras da Rennova, Deborah Secco e Giovanna Antonelli também contam sobre a importância de se cuidarem como mães.

Deborah Secco – mãe da Maria Flor

"Não me canso de dizer o quanto me preocupo e gosto de me cuidar. Sem dúvidas meu melhor papel é o de mãe e assim como toda mãe dedico muito do meu tempo para minha filha, mas nem por isso deixo de me cuidar. Afinal, para estar bem com ela preciso estar bem comigo.", revela Deborah.

Giovanna Antonelli – mãe de três filhos

"Aprendo todo dia com a maternidade e me construo como mãe através do olhar deles. E o autocuidado está ligado ao bem-estar. Por isso, tento diariamente lembrar a importância de me cuidar para ter um desempenho cada vez melhor no dia a dia.", comenta Giovanna.

Procedimentos estéticos para todas as mulheres

Rennova Lips®: preenchedor de ácido hialurônico, que, em pouco tempo, aumenta o volume e a hidratação dos lábios, define os contornos, dá mais firmeza e corrige assimetrias.

Rennova Elleva®: bioestimulador de colágeno, produto que age profundamente, estimulando a produção de colágeno, ou seja, faz o próprio corpo produzir a proteína perdida ao longo dos anos. Essa produção é aumentada em até 70% [1], melhorando assim, a flacidez, firmeza e sustentação da pele.

Rennova Elleva X®: com sugestão para o corpo, atuando em regiões como abdômen, coxas, braços e glúteos, onde promove reposição de volume, diminuição da celulite e efeito lifting.

Croquís® by Rennova: fios de sustentação (PDO) com o dobro de durabilidade, em relação a alternativas existentes no mercado. O PDO é indicado para efeito lifting, além de estimular a produção de colágeno da pele.

Nabota®: toxina botulínica tipo A, suaviza a pele e reduz as linhas de expressão eliminando aquele aspecto do rosto cansado.

Preenchedores à base de ácido hialurônico: portfólio mais completo do mercado que oferece tratamentos diversos e exclusivos para refinamento, preenchimento, volumização e sustentação.

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, a Rennova é uma empresa brasileira referência em produtos para tratamentos estéticos clínicos avançados para face e corpo. Com atuação internacional, seu portfólio possui produtos como ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, fios de PDO, entre outros itens. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países que são referência em inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

