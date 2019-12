Magic Leap lanza computación espacial para empresas con una nueva suite de software y servicios

PLANTATION, Florida, 11 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Magic Leap anunció hoy una suite de servicios, un robusto conjunto de aplicaciones diseñadas específicamente para el entorno empresarial y la disponibilidad de Magic Leap 1, una versión actualizada de Magic Leap One Creator Edition.

Durante los últimos años Magic Leap ha trabajado con clientes y socios empresariales para desarrollar herramientas y servicios diseñados para maximizar las gigantescas oportunidades que ofrece la computación espacial a las empresas.

LA SUITE EMPRESARIAL DE MAGIC LEAP

Disponible hoy en Magicleap.com, la Magic Leap Enterprise Suite incluye todo lo que una empresa necesita para desplegar eficientemente la computación espacial para sus empleados, permitir a los empleados iniciar sesión en sus dispositivos utilizando sus credenciales empresariales, gestionar el dispositivo y los datos, y desplegar aplicaciones empresariales o personalizadas. A un precio de $2995, Magic Leap 1 Enterprise Suite incluye:

Magic Leap 1, una versión actualizada de Magic Leap One Creator Edition.

Acceso por dos años a soporte omnicanal dedicado.

Acceso por dos años a Device Manager (administrador de dispositivo) con soporte a nivel empresarial de Magic Leap. Device Manager permite a los administradores autorizados controlar aspectos importantes del trabajo con Magic Leap 1, y les permite configurar y ajustar dispositivos, ver las métricas de uso, distribuir aplicaciones y actualizaciones de forma remota, y bloquear o borrar dispositivos de forma remota si esto fuera necesario.

Acceso por dos años a un programa RapidReplace (reemplazo rápido), de forma que pueda obtener un nuevo dispositivo rápidamente si lo necesita.

Una garantía extendida de dos años para garantizar que Magic Leap 1 siempre funcione como debería.

Aunque la computación espacial tiene la capacidad de impactar cada aspecto del negocio, Magic Leap está enfocando sus soluciones empresariales de primera generación en cuatro áreas fundamentales: comunicación, colaboración y copresencia; visualización en 3D; aprendizaje y asistencia; y servicios basados en ubicación.

Magic Leap y sus socios, incluso Across Realities, Arvizio, Eon Reality, Immersion Analytics, Immersiv, Minsar, Nomtek, Obsess, PTC, RoOomy, Spatial, Taqtile, Verses y VIM, han creado aplicaciones en estas áreas fundamentales. Muchas están disponibles en Magic Leap World hoy mientras que otras se irán desplegando en los próximos meses.

"El anuncio de hoy proclama la llegada de un nuevo capítulo para la computación espacial con una plataforma de tecnología avanzada para empresas de todos los sectores industriales", dijo Omar Khan, director de Producto de Magic Leap. "Nuestros socios innovadores lideran el proceso mediante el desarrollo de soluciones revolucionarias que transformarán sus negocios y las experiencias de sus clientes. Juntos, estamos reescribiendo las reglas del negocio con soluciones espaciales que rendirán mayores eficiencias, un compromiso más profundo e importantes oportunidades nuevas de negocio para todas las partes interesadas".

Comunicación, colaboración y copresencia

El lugar de trabajo moderno está cambiando - las organizaciones se están volviendo más planas y las fuerzas laborales más dispares, pero nuestra necesidad por trabajo colaborativo e ideación creativa en grupo continúa creciendo. Hasta ahora, no ha habido un reemplazo adecuado para las interacciones cara a cara. En los meses venideros, Magic Leap comenzará a desplegar Jump by Magic Leap, un programa beta de la plataforma de comunicación, colaboración y copresencia, que permitirá la colaboración entre personas, lo mismo si están presentes físicamente que copresentes digitalmente. Con Jump by Magic Leap, las empresas pueden fusionar sus experiencias y contenido digital con una copresencia multipersona, multisitio y volumétrica en el mundo físico, permitiendo nuevas formas de colaboración que nunca antes habían sido posibles.

BNP Paribas, el grupo bancario francés global, ya está implementando las tecnologías Magic Leap en su negocio inmobiliario en Europa, y las expandirá a sus ubicaciones en Asia y el Medio Oriente en 2020. Mediante el uso en en Magic Leap 1 de una plataforma de comunicación y colaboración de Spatial, socio de Magic Leap, BNP ha posibilitado que los empleados de toda su red global estén copresentes física y digitalmente en el mismo espacio, permitiéndoles interactuar como si estuvieran todos en la misma habitación, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. Pueden recorrer un modelo en 3D de un edificio o un mapa de un vecindario, y luego tomar parte en una sesión de tormenta de ideas sobre su desarrollo futuro.

Desde la puesta en práctica de estas soluciones a principios de 2019, BNP Paribas Real Estate ha podido reducir los costosos viajes de los empleados, reducir su huella de carbono y cambiar la forma en que sus empleados, y en el futuro próximo, sus clientes, interactúan y colaboran entre sí.

Visualización en 3D

La visualización en 3D permite una iteración rápida y una toma de decisiones basada en el conocimiento espacial. Puede crear modelos visuales de cualquier cosa, desde un motor a reacción hasta conjuntos de datos complejos que hoy están confinados a hojas de cálculo, servidores y pantallas, y permite que los equipos los visualicen en el entorno físico a escala. Lo mismo si se trata de una hoja de cálculo que de una imagen por resonancia magnética médica, la capacidad de visualizar información como contenido en 3D dentro de su espacio físico abre oportunidades completamente nuevas para conseguir perspectivas proporcionadas por los datos y crear planes procesables.

Hyperloop Transportation Technologies está utilizando Magic Leap 1 para visualizar su tecnología y sus sistemas de pasajeros. Con Magic Leap, los usuarios pueden explorar el primer sistema a escala total de HyperloopTT, ubicado en Toulouse (Francia), desde cualquier lugar del mundo.

Skender, con sede en Chicago, planea diseñar, fabricar y construir edificios modulares multifamiliares, hoteleros y para el cuidado de la salud. Mediante el uso de Magic Leap 1, y de la solución BIM de VIM, benefiario de una subvención del Magic Leap Independent Creator Program, Skender pudo aumentar el espacio físico para ayudar a las personas a experimentar lo que será el producto terminado una vez concluida la obra.

A principios de este año, Dow Jones Innovation Lab lanzó una aplicación para visualizar y animar los datos de mercado de WSJ en vivo para cada empresa cotizada en bolsa de Estados Unidos con una capitalización de mercado superior a $1000 millones en un gráfico de dispersión radial.

Aprendizaje y asistencia

Aprendizaje y asistencia (Learn and Assist) facilita la transformación de una fuerza laboral que envejece en expertos remotos que pueden capacitar a la próxima generación de trabajadores. La capacitación dentro de un entorno de computación espacial rinde numerosos beneficios, incluso mayor seguridad y la oportunidad de mejorar las calificaciones de los empleados de forma sencilla y rentable. Esta área ha sido una de las primeras en florecer gracias al claro retorno sobre la inversión con tecnología de primera generación. Con Magic Leap 1, la mejora de las habilidades de un equipo global es más interactiva, efectiva y asequible.

Jabil, un proveedor líder de soluciones de fabricación, aprovecha la tecnología Magic Leap para capacitar a los operadores de la línea de producción y simplificar las complejas operaciones de ensamblaje. Con las instrucciones digitales integradas en su entorno físico, los operadores pueden entender mejor los requisitos de sus roles y completar su trabajo con mayor rapidez y precisión.

Experiencias basadas en la ubicación

Las experiencias basadas en la ubicación llevan el mundo digital a eventos en vivo y a espacios físicos. La plataforma de Magic Leap permite a los propietarios de contenido y de propiedad intelectual dar vida al entretenimiento digital en espacios físicos comisariados. Los ejemplos incluyen experiencias emergentes o instalaciones permanentes en recintos para deportes, museos, ferias comerciales y campus universitarios. La computación espacial puede ofrecer experiencias de entretenimiento únicas, muestreo de productos digitales y compras de productos con un catálogo ilimitado de inventario.

En 2020, JetBlue Vacations probará de forma piloto una experiencia de inmersión para que los clientes visiten y exploren uno de sus principales destinos hoteleros internacionales utilizando Magic Leap 1. La experiencia se pondrá a prueba con los clientes en 2020.

"Creemos que la computación espacial tiene un potencial ilimitado para ejercer un impacto positivo en nuestras vidas. Estamos comenzando ese viaje, según empezamos a cambiar la forma en que trabajamos, y empezamos a pensar más allá de las mamparas que han limitado nuestra creatividad y productividad, y nuestra capacidad de alcanzar nuestro potencial más pleno", explicó Rony Abovitz, fundador y director ejecutivo de Magic Leap. "Las increíbles empresas que han comenzado este viaje con nosotros, todas líderes en sus industrias, nos inspiran y nos impulsan a continuar liderando la innovación de la próxima era de la computación: la transformación espacial".

A medida que Magic Leap expande sus soluciones en la empresa, también está expandiendo su presencia global. NTT Docomo Inc. ("DOCOMO"), el operador de telecomunicaciones líder en Japón y socio de Magic Leap, comenzará a ofrecer en exclusiva Magic Leap 1 en Japón a partir de la primavera de 2020.

Magic Leap también está trabajando con organizaciones como Deloitte y el Boston Consulting Group para ayudar a sus clientes empresariales a diseñar e implementar la plataforma de computación espacial de Magic Leap en sus organizaciones.

Trabajando con este robusto y cada vez creciente grupo de socios y clientes, Magic Leap continuará explorando nuevas soluciones que desbloqueen el potencial de la computación espacial para transformar la empresa moderna.

Acerca de Magic Leap, Inc.

Magic Leap es una empresa de computación espacial que está construyendo la próxima plataforma de computación. Nuestra visión es crear realidades infinitas en nuestro mundo. Mediante el uso de nuestras tecnologías, productos, plataformas y servicios de computación espacial, estamos uniendo en uno los mundos físico y digital. Magic Leap 1, el vestible de computación espacial de Magic Leap, es el dispositivo de realidad extendida (XR) más avanzado existente hoy en el mercado. Magic Leap tiene con orgullo su sede central en Plantation (Florida), con oficinas adicionales en todo el mundo.

