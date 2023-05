Magēmā Technology LLC i Rigby Refining LLC rozstrzygają spór z Wood Group USA

HOUSTON, 15 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Magēmā Technology LLC i Rigby Refining LLC wydały następujące oświadczenie: „Magēmā and Rigby Refining zawarły ugodę z Wood Group USA w odniesieniu do roszczeń dochodzonych w sprawie Rigby Refining, LLC i Magēmā Technology LLC przeciwko Wood Group USA, Inc. i Marea Energy Partners, LLC, nr sprawy 2021-13334, oraz związanego z nią arbitrażu między stronami. Na mocy ugody Wood Group nie uzyskuje żadnych praw do należącej do Magēmā oferty patentów związanych z produkcją niskosiarkowych resztkowych olejów napędowych dla sektora żeglugi morskiej ani do żadnej innej własności intelektualnej należącej do Magēmā i Rigby Refining. Wszystkie pozostałe warunki ugody są poufne".

Rigby Refining LLC

Rigby Refining® jest dostawcą wielokrotnie nagradzanej, zastrzeżonej i opatentowanej procedury Rigby Process® na potrzeby produkcji ekologicznych paliw żeglugowych zgodnych z normą ISO 8217-2017, które spełniają wymogi ustanowione w globalnej agendzie IMO 2020 dotyczącej obniżania emisji dwutlenku węgla w sektorze żeglugi. Rigby jest wyłącznym dostawcą technologii hydroprocesingu HSFO do VLSFO lub ULSFO firmy Magēmā. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: www.rigbyllc.com.

Magēmā Technology LLC

Magēmā Technology posiada bogatą ofertę globalnych patentów uzyskanych w wyniku nieustannych działań badawczych. Firma opracowuje również rozwiązania technologiczne na potrzeby realizacji wyzwań związanych z ochroną środowiska i transformacją energetyczną, przed którymi stoi globalny przemysł rafineryjny i petrochemiczny.

