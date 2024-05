MagVenture kündigt Zusammenarbeit mit Magnus Medical an, um das Neuromodulationssystem SAINT® auf den Markt zu bringen

ALPHARETTA, Ga., 1. Mai 2024 /PRNewswire/ -- MagVenture ist stolz, seine Partnerschaft mit Magnus Medical bekannt zu geben und sein branchenführendes Magnetstimulationssystem MagPro® zur Verfügung zu stellen, um ein aufregendes neues Kapitel der therapeutischen transkraniellen Magnetstimulation (TMS) durch das Neuromodulationssystem SAINT® von Magnus zu unterstützen. Die SAINT-Therapie wird es Patienten ermöglichen, eine schnelle, hochwirksame Behandlung für Major Depressive Disorder (MDD) zu erhalten, insbesondere im Akutbereich, wo TMS bisher nur begrenzt eingesetzt wurde.

Die SAINT-Therapie ist eine von der FDA zugelassene, schnell wirkende und nicht-invasive Behandlung für therapieresistente Major Depression bei Erwachsenen, die mit früheren Antidepressiva keine zufriedenstellende Besserung erzielt haben. Die Behandlung besteht aus einer MRT-gesteuerten Identifizierung der Stimulationsziele und einem proprietären Protokoll, das die Behandlung auf nur fünf Tage verkürzt.

„Das leistungsstarke intermittierende Theta-Burst-System von MagVenture unterstützt unsere innovative SAINT-Therapie. Damit sind wir in der Lage, Menschen, die unter behandlungsresistenten Depressionen leiden, schnell und effektiv zu helfen", so Christian Gormsen, President und CEO von Magnus Medical. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, die Behandlung neuropsychiatrischer Erkrankungen voranzutreiben und das Leben der Menschen zu verändern."

Kerry Rome, SVP of Sales and Marketing bei MagVenture, Inc. fügte hinzu: „Wir freuen uns, die Expansion von SAINT in den USA mit MagVenture-Hardware sowie Installations- und Service-Support zu ermöglichen, um sicherzustellen, dass Kunden, die SAINT anbieten, die gleiche hohe Qualität und Zuverlässigkeit erfahren, für die MagVenture bekannt ist."

MagVenture und Magnus Medical werden auf der kommenden Jahrestagung der Clinical TMS Society in London im Juni ausstellen, wo das SAINT-System aus erster Hand zu sehen sein wird.

Informationen zu MagVenture

MagVenture ist ein privater, weltweit marktführender Hersteller von nicht-invasiven TMS-Systemen. MagVenture hat seinen Hauptsitz in Dänemark und leistet seit mehr als 30 Jahren Pionierarbeit bei der Entwicklung modernster TMS-Lösungen. Die Systeme von MagVenture werden sowohl in der Forschung als auch in der Behandlung in den Bereichen Psychiatrie, Neurophysiologie, Neurologie, kognitive Neurowissenschaften und Rehabilitation eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.magventure.com

Medienanfragen:

Kerry Rome [email protected] oder Lauren Schultheiss [email protected], MagVenture, Inc., +1.888.624.7764

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2402306/Logo_2700_px_wide_Logo.jpg