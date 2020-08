MagVenture recebe autorização do FDA para TOC

ALPHARETTA, GA, 11 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O FDA liberou a terapia de TMS/EMT da MagVenture® para complementar tratamento de Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Esta é a segunda indicação nos EUA para a empresa médica dinamarquesa MagVenture que já é liberada pelo FDA para o tratamento do Transtorno Depressivo Maior.

TOC é um transtorno de saúde mental caracterizado por pensamentos e medos irracionais (obsessões) que levam a um comportamento repetitivo (compulsões). O TOC pode afetar gravemente nossa rotina e diária além de causar sofrimento e perda funcional.

Apesar de intervenções farmacológicas e psicológicas serem aceitas, alguns pacientes de TOC apresentam resultados limitados e por isso necessitam de mais opções terapêuticas.

A Estimulação Magnética Transcraniana (TMS/EMT) utiliza pulsos magnéticos para estimular uma área específica do cérebro a fim de melhorar os sintomas do TOC. A TMS/EMT já é um tratamento bem estabelecido e aprovado pelo FDA para o tratamento de Transtorno Depressivo Maior e está disponível nos EUA em grande número de clínicas psiquiátricas e hospitais. A MagVenture foi aprovada pelo FDA para depressão em 2015 e foi a primeira companhia a receber a aprovação do FDA para Express TMS®️ de 3 minutos - o mais curto tratamento de TMS/EMT disponível atualmente.

A terapia TMS/EMT da MagVenture® é um tratamento complementar para terapias de TOC já existentes que podem envolver terapia farmacológica e comportamental. É um procedimento ambulatorial sem efeitos colaterais sistêmicos. O tratamento visa especificamente as redes do cérebro que são conhecidas por serem particularmente afetados pelo TOC, incluindo estruturas mais profundas.

"Nós temos trabalhado de perto com pesquisadores do cérebro por mais de 25 anos, fornecendo diversas soluções em TMS/EMT para ajudar no avanço do campo da neurociência - ambos básicos e aplicados. Expandindo as opções de tratamentos para incluir outras indicações além do Transtorno Depressivo Maior, tal como TOC, é mais um importante passo para ajudar mais pacientes adultos com sua saúde mental," disse o VP de Vendas da MagVenture, Kerry Rome.

A terapia TMS/EMT MagVenture® é liberada pelo FDA "Como um complemento no tratamento de pacientes adultos sofrendo com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)" e "Tratamento do Transtorno Depressivo Maior em pacientes adultos que não obtiveram melhora satisfatória por meio de medicação antidepressiva no episódio atual."

MagVenture é uma empresa médica dinamarquesa especializada em sistemas de estimulação magnética para o tratamento da depressão e pesquisa cerebral.

