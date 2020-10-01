麦当劳/APIA奖学金计划提供50万美元奖学金资助亚裔及太平洋诸岛后裔美籍学生上大学

“在去年创立麦当劳/APIA奖学金计划时，我们不知道疫情会导致对教育支持的需求进一步加大，”德克萨斯州一家麦当劳企业的所有者/经营者兼APIA Scholars董事会成员Jimmy Ferguson表示。“麦当劳一直在对学生和未来领导者的教育做出投入，因此我们非常乐于伸出援手，为力争实现高等教育梦想的APIA学生提供财务支持。”

返校安排对于许多学生来说都尚不明确，但APIA学生在获得教育的过程中还面临其他限制因素。新冠疫情造成了经济困境，而APIA社区遭受的冲击尤其严重。皮尤研究中心（Pew Research Center）称，这一群体中五分之一的人可能失业，这直接影响到学生以及学生家庭支付高等教育的能力。他们通常被称为模范少数群体，但APIA社区内存在着巨大的教育和经济差距，这些差距经常被忽视。根据APIA Scholars的数据，APIA社区中收入最高的10％人群比收入最低的10％人群在收入上高出10倍以上。虽然这一群体中有一半人拥有大学学历，但所有夏威夷原住民、太平洋岛民和东南亚裔美国人中只有25％的人完成了高等教育。

在今年的获奖者中，有55％的学生是夏威夷原住民、太平洋岛民和东南亚裔美国人。此外，96％的学生是第一代移民，36％的学生是其家庭中第一个大学生，76％的学生生活在贫困线以下。

此次第一届麦当劳/APIA Scholars计划的学生因其学术成就、领导才能和社区参与精神而获选。家庭中的第一代大学生以及财务需求较高者也是重点关注对象。15名学生获得了4年奖学金，40名学生获得了1年奖学金，总计50万美元。

该项奖学金计划目前正接受申请，并将一直持续到2021年1月14日。我们鼓励学生和家长通过以下网站了解更多信息或提出申请 ： http://www.apiascholars.org。

麦当劳的教育计划包括为西语国家后裔学生提供HACER®国家奖学金以及为就读传统上的黑人学院和大学的学生提供麦当劳黑人和充分金奖奖学金（Black and Positively Golden Scholarships）。麦当劳还通过通往机遇之门（Archways to Opportunity）计划为超过55000名餐厅员工提升了受教育机会，并提供了超过1亿美元的学费援助。

以下是2020年麦当劳/APIA奖学金计划获得者的完整名单：

Muhammad Abdullah （加利福尼 亚州伍德兰） 就读美国河流学院

就读美国河流学院 Nuha Asad （ 纽约州纽约） 就读福特汉姆大学

就读福特汉姆大学 Gobinda Bastola （肯塔基州路易斯 维尔） 就读路易斯维尔大学

就读路易斯维尔大学 Michelle Dedeles Bermudes （关 岛曼基劳） 就读关岛大学

就读关岛大学 Keeya Pomaikai Bicoy （夏威夷州莫 纳罗亚） 就读大峡谷大学

就读大峡谷大学 Gemma Cabias （夏威夷州瓦希瓦） 就读内华达大学拉斯维加斯分校

就读内华达大学拉斯维加斯分校 Erica Chen （ 纽约州埃尔姆赫斯特） 就读石溪大学

就读石溪大学 Kiln Chen （ 纽约州纽约） 就读宾夕法尼亚大学

就读宾夕法尼亚大学 Lang Cheng （ 马萨诸塞州梅德福） 就读布兰迪斯大学

就读布兰迪斯大学 Ysabel David （加利福尼 亚州伯克利） 就读斯克利普斯学院

就读斯克利普斯学院 Maricar De Castro （弗吉尼 亚州福尔斯彻奇） 就读圣奥拉夫 学院

就读圣奥拉夫 学院 Erin Jade Devera （夏威夷州 怀帕胡） 就读克雷顿大学

就读克雷顿大学 Timothy Niu Faupusa （犹他州西瓦利） 就读盐湖社区学院

就读盐湖社区学院 Helen Gao （俄亥俄州阿克 伦） 就读马里兰大学巴尔的摩分校

就读马里兰大学巴尔的摩分校 Youssef Hasweh （ 纽约州布鲁克林） 就读芝加哥大学

就读芝加哥大学 Way Myo Hlaing （加利福尼 亚州圣迭戈） 就读南加州大学

就读南加州大学 Tri Ho （伊利 诺伊州芝加哥） 就读耶鲁大学

就读耶鲁大学 Lesly Duroni Ibarra （北 马里亚纳群岛塞班） 就读华盛顿州立大学

就读华盛顿州立大学 Hassan Javed （佛 罗里达州埃文帕克） 就读纽约市哥伦比亚大学

就读纽约市哥伦比亚大学 Tracy Jiang （ 纽约州布鲁克林） 就读哈佛大学

就读哈佛大学 Figs Ju （内布拉斯加州奥 马哈） 就读内布拉斯加大学林肯分校

就读内布拉斯加大学林肯分校 Keonaona Keo （夏威夷州豪 乌拉） 就读杨百翰大学普罗沃分校

就读杨百翰大学普罗沃分校 Mujahedulislam Rukhshan Khan （密歇根州哈姆特拉克） 就读密歇根大学安娜堡分校

就读密歇根大学安娜堡分校 Nischal Khatri （ 马萨诸塞州梅德福） 就读科尔比学院

就读科尔比学院 Samantha Leung （ 纽约州布鲁克林） 就读石溪大学

就读石溪大学 Aaliyah Mae Lewis （ 华盛顿州塔科马） 就读冈萨加大学

就读冈萨加大学 Mai Nou Lor （明尼 苏达州北圣保罗） 就读威斯康星大学河瀑分校

就读威斯康星大学河瀑分校 Muskan Manzoor （德克 萨斯州休斯顿） 就读纽约时装学院

就读纽约时装学院 Ku Mo （明尼 苏达州圣保罗） 就读明尼苏达大学双城分校

就读明尼苏达大学双城分校 Noor Aminah Binti Mohamad （俄勒 冈州波特兰） 就读波特兰社区学院

就读波特兰社区学院 Hassan Mohiuddin （ 纽约州罗切斯特） 就读麻省理工学院

就读麻省理工学院 Jason Duy Nguyen （加利福尼 亚州圣迭戈） 就读加利福尼亚大学洛杉矶分校

就读加利福尼亚大学洛杉矶分校 Stephanie Nguyen （加利福尼 亚州圣迭戈） 就读加利福尼亚大学圣迭戈分校

就读加利福尼亚大学圣迭戈分校 Kang Ou （俄亥俄州弗里蒙特） 就读俄亥俄州立大学哥伦布校区

就读俄亥俄州立大学哥伦布校区 Raj Pandya （密 苏里州沃伦顿） 就读耶鲁大学

就读耶鲁大学 Cynthia Pham （明尼 苏达州克里斯塔尔） 就读明尼苏达大学双城分校

就读明尼苏达大学双城分校 Maliyah Pham （科 罗拉多州格里利） 就读科罗拉多州立大学柯林斯堡分校

就读科罗拉多州立大学柯林斯堡分校 Marcia Phan （佛 罗里达州奥兰多） 就读中佛罗里达大学

就读中佛罗里达大学 Warren Quan （加利福尼 亚州旧金山） 就读普林斯顿大学

就读普林斯顿大学 Hlin H Rahlan （北卡 罗来纳州夏洛特） 就读中皮埃蒙特社区学院

就读中皮埃蒙特社区学院 Lea-Ann Sado-Elvenia （夏威夷 怀卢库） 就读夏威夷太平洋大学

就读夏威夷太平洋大学 Kee Lah Soe （明尼 苏达州圣保罗） 就读哈姆林大学

就读哈姆林大学 Daryca Sok （德克 萨斯州加兰） 就读贝勒大学

就读贝勒大学 Mahnoor Sultan （ 乔治亚州格林斯伯勒） 就读摩斯大学

就读摩斯大学 Kiki Tang （佛 罗里达州迈尔斯堡） 就读中佛罗里达大学

就读中佛罗里达大学 Esther Taufa'asau （美属 萨摩亚帕果帕果） 就读俄勒冈州立大学

就读俄勒冈州立大学 Mavaeao Falesoa Tili （美属 萨摩亚帕果帕果） 就读美属萨摩亚社区学院

就读美属萨摩亚社区学院 Kasang Lhadon Tobtsang （ 纽约州伍德赛德） 就读纽约市哥伦比亚大学

就读纽约市哥伦比亚大学 Thane Noble Todd （夏威夷州希洛） 就读内华达大学雷诺分校

就读内华达大学雷诺分校 Michelle Nhu Tran （夏威夷州 凯卢阿） 就读夏威夷大学马诺阿分校

就读夏威夷大学马诺阿分校 Emily Truong （科 罗拉多州莱克伍德） 就读南加州大学

就读南加州大学 Michelle Truong （德克 萨斯州休斯顿） 就读西德克萨斯农工大学

就读西德克萨斯农工大学 Sara Zhang （伊利 诺伊州芝加哥） 就读南加州大学

就读南加州大学 Annie Zhang （新 泽西州布里奇沃特） 就读罗格斯大学新布朗斯维克分校

就读罗格斯大学新布朗斯维克分校 Sabrina Zheng （纽约布鲁克林）就读石溪大学

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关于麦当劳美国公司

麦当劳美国有限责任公司每天为近2500万顾客提供采用优质食材制作的各种菜单选项。麦当劳14000家美国餐厅中有95%为独立拥有和经营餐厅。有关更多信息，请访问www.mcdonalds.com，或在Twitter @McDonalds和Facebook上关注我们。www.facebook.com/mcdonalds。

关于APIA Scholars

APIA Scholars总部位于华盛顿特区，是美国领先的非营利组织，致力于为亚裔及太平洋诸岛后裔美籍（APIA）学生提供大学奖学金。APIA Scholars致力于为学生创造机会，使他们能获得和完成高等教育并取得成功，从而培养出在职业生涯中表现出色、在社区服务中树立榜样并最终为充满活力的美国做出贡献的未来领导者。自2003年以来，APIA Scholars已向获得APIA的学生提供了超过1.5亿美元的奖学金。APIA Scholars管理着三个奖学金计划：APIA奖学金、AANAPISI奖学金，以及由盖茨基金会资助的盖茨千年学者/亚裔及太平洋诸岛后裔美籍学生奖学金。

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