麦当劳承诺提供50万美元奖学金给亚洲与太平洋岛民族裔的美国学生

伊利诺州芝加哥2019年11月20日 /美通社/ -- 麦当劳（McDonald's）今天宣布提供50万美元，与APIA学者协会（APIA Scholars）合作成立史无前例的麦当劳 / APIA学者计划。 这项计划将嘉惠55位亚洲和太平洋岛民族裔（APIA）的美国大学生，让麦当劳长久以来提供教育和创业资源以打造优秀未来领袖的努力又向前迈进一步。

麦当劳 / APIA学者计划将通过APIA学者协会，提供15笔四年奖学金和40笔一年奖学金给即将成为大学新鲜人的学生。奖学金发放时间订在2020年春季。据APIA学者协会表示，所有APIA中半数拥有大学学位，高于一般美国人约三分之一拥有大学学位的比例。但是在APIA社区中，无论经济能力和教育领域都有严重差异。夏威夷原住民、太平洋岛民、和东南亚族裔的美国人中只有百分之25拥有大学学位。APIA中最富有的百分之10的收入超过最贫穷的百分之10的10倍以上。因此类似麦当劳 / APIA学者计划的奖学金计划对本社区如此重要。发放对象将着重第一代大学生和有高度财务需求者。

"麦当劳深感荣幸，成立麦当劳 / APIA学者计划让APIA学生实现接受高等教育的梦想，"西雅图的一位麦当劳业主 / 经营者William Cho表示。"我们相信人人都应该有进大学的机会，不应该受到财务的束缚，而麦当劳让他们的美梦成真。"

麦当劳的合作伙伴APIA学者协会成立于2003年，是全国最大规模以提供奖学金给有经济需求的APIA大学生的非营利组织。迄今在合作伙伴的支持下已发放超过1亿5000万美元奖学金。

"我们对麦当劳长期不断的支持深为感激，尤其是与本协会的使命结合，改变了许多APIA学生的生命，"APIA学者协会总裁兼执行总监 Noel S. Harmon表示。"APIA社区中，无论在经济环境或教育程度上都存在很大的差异，而且这些差异经常被忽视。麦当劳是APIA学者协会的创始赞助者之一，始终努力不懈帮助我们缩小这些差异。我们非常感谢麦当劳体认我们的需要，并且与我们并肩努力做出改变。"

APIA学者协会目前正通过 www.apiascholars.org/ 接受麦当劳 / APIA奖学金的申请书。2020-2021学年度的申请有效期间将至2020年1月22日东部时间下午5:00截止。申请人必须符合以下条件：

根据美国人口普查的定义属于亚洲和 / 或太平洋岛民族裔。

必须是美国公民、国民、或合法永久居民。马歇尔群岛、麦克罗尼西亚共和国和帛劳共和国的公民也可以申请。

在2020年秋季就读于受到美国认证的大学或学院。

在以4.0为满分（无加权计分）的统计方式上平均分数最少2.7，或拥有GED（高中同等学历证书）。

必须在2020年4月初通过联邦学费补助免费申请书（FAFSA）向联邦政府申请2020-2021学年度学费补助。

通过网路提出一份推荐信。

麦当劳也提供 HACER®全国奖学金给西语裔学生，和麦当劳的 Black and Positively Golden奖学金给就读传统非裔大学和学院的学生。除了提供奖学金外，麦当劳的"Archways to Opportunity"计划协助参与活动的美国麦当劳餐厅符合条件的员工取得高中毕业文凭，领取大学学费补助，接受免费教育 / 创业谘询服务以及参与学习英语为第二种语言的课程。有关麦当劳赞助教育的进一步详情，请登入 http://www.mcdonald's.com/people .

美国麦当劳（McDonald's USA）简介：

McDonald's （麦当劳）以高质量食材多样化菜单每天服务超过2千500万顾客。美国麦当劳1万4000家餐厅中超过百分之95由男女企业家独立拥有和经营。欲知详情，请登入 www.mcdonalds.com ，或通过推特追踪我们 Twitter @McDonalds ，或参考脸书专页 www.facebook.com/mcdonalds 。

APIA Scholars（APIA学者协会）简介：

以首府华盛顿为基地的APIA Scholars（APIA学者协会）是以提供亚洲和太平洋岛民（APIA）族裔学生大学奖学金为使命，领先全国的非营利组织。APIA学者协会为学生创造机会，让他们在完成中学教育后能够进入、完成、并且成就大学教育 。以藉此发掘未来的领袖人才，不仅有杰出的事业表现，而且成为社区的模范，最终为美国辉煌的未来做出贡献。APIA学者协会自2003年迄今已发放超过1亿5000万美元奖学金给有需要的APIA学生。APIA学者协会共管理三项奖学金计划：APIA奖学金，AANAPISI奖学金，和 由比尔与梅琳达盖兹基金会赞助的Gates Millennium Scholars/亚洲太平洋岛民奖学金。

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图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1032240/McDonalds_APIA_Scholarship.jpg

McDonald's USA

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SOURCE McDonald's USA