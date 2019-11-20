麥當勞承諾提供50萬美元獎學金給亞洲與太平洋島民族裔的美國學生

伊利諾州芝加哥2019年11月20日 /美通社/ -- 麥當勞（McDonald's）今天宣布提供50萬美元，與APIA學者協會（APIA Scholars）合作成立史無前例的麥當勞 / APIA學者計劃。 這項計劃將嘉惠55位亞洲和太平洋島民族裔（APIA）的美國大學生，讓麥當勞長久以來提供教育和創業資源以打造優秀未來領袖的努力又向前邁進一步。

麥當勞 / APIA學者計劃將通過APIA學者協會，提供15筆四年獎學金和40筆一年獎學金給即將成為大學新鮮人的學生。獎學金發放時間訂在2020年春季。據APIA學者協會表示，所有APIA中半數擁有大學學位，高於一般美國人約三分之一擁有大學學位的比例。但是在APIA社區中，無論經濟能力和教育領域都有嚴重差異。夏威夷原住民、太平洋島民、和東南亞族裔的美國人中只有百分之25擁有大學學位。APIA中最富有的百分之10的收入超過最貧窮的百分之10的10倍以上。因此類似麥當勞 / APIA學者計畫的獎學金計劃對本社區如此重要。發放對象將著重第一代大學生和有高度財務需求者。

「麥當勞深感榮幸，成立麥當勞 / APIA學者計劃讓APIA學生實現接受高等教育的夢想，」西雅圖的一位麥當勞業主 / 經營者William Cho表示。「我們相信人人都應該有進大學的機會，不應該受到財務的束縛，而麥當勞讓他們的美夢成真。」

麥當勞的合作夥伴APIA學者協會成立於2003年，是全國最大規模以提供獎學金給有經濟需求的APIA大學生的非營利組織。迄今在合作夥伴的支持下已發放超過1億5000萬美元獎學金。

「我們對麥當勞長期不斷的支持深為感激，尤其是與本協會的使命結合，改變了許多APIA學生的生命，」APIA學者協會總裁兼執行總監 Noël S. Harmon表示。「APIA社區中，無論在經濟環境或教育程度上都存在很大的差異，而且這些差異經常被忽視。麥當勞是APIA學者協會的創始贊助者之一，始終努力不懈幫助我們縮小這些差異。我們非常感謝麥當勞體認我們的需要，並且與我們併肩努力做出改變。」

APIA學者協會目前正通過www.apiascholars.org/接受麥當勞 / APIA獎學金的申請書。2020-2021學年度的申請有效期間將至2020年1月22日東部時間下午5:00截止。申請人必須符合以下條件：

根據美國人口普查的定義屬於亞洲和 / 或太平洋島民族裔。

必須是美國公民、國民、或合法永久居民。馬歇爾群島、麥克羅尼西亞共和國和帛勞共和國的公民也可以申請。

在2020年秋季就讀於受到美國認證的大學或學院。

在以4.0為滿分（無加權計分）的統計方式上平均分數最少2.7，或擁有GED（高中同等學歷證書）。

必須在2020年4月初通過聯邦學費補助免費申請書（FAFSA）向聯邦政府申請2020-2021學年度學費補助。

通過網路提出一份推薦信。

麥當勞也提供 HACER®全國獎學金給西語裔學生，和麥當勞的 Black and Positively Golden獎學金給就讀傳統非裔大學和學院的學生。除了提供獎學金外，麥當勞的「Archways to Opportunity」計劃協助參與活動的美國麥當勞餐廳符合條件的員工取得高中畢業文憑，領取大學學費補助，接受免費教育 / 創業諮詢服務以及參與學習英語為第二種語言的課程。有關麥當勞贊助教育的進一步詳情，請登入http://www.mcdonald's.com/people.

美國麥當勞（McDonald's USA）簡介：

McDonald's （麥當勞）以高質量食材多樣化菜單每天服務超過2千500萬顧客。美國麥當勞1萬4000家餐廳中超過百分之95由男女企業家獨立擁有和經營。欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com，或通過推特追踪我們 Twitter @McDonalds，或參考臉書專頁www.facebook.com/mcdonalds。

APIA Scholars（APIA學者協會）簡介：

以首府華盛頓為基地的APIA Scholars（APIA學者協會）是以提供亞洲和太平洋島民（APIA）族裔學生大學獎學金為使命，領先全國的非營利組織。APIA學者協會為學生創造機會，讓他們在完成中學教育後能夠進入、完成、並且成就大學教育 。以藉此發掘未來的領袖人才，不僅有傑出的事業表現，而且成為社區的模範，最終為美國輝煌的未來做出貢獻。APIA學者協會自2003年迄今已發放超過1億5000萬美元獎學金給有需要的APIA學生。APIA學者協會共管理三項獎學金計劃：APIA獎學金，AANAPISI獎學金，和 由比爾與梅琳達蓋茲基金會贊助的Gates Millennium Scholars/亞洲太平洋島民獎學金。

圖標 - https://mma.prnewswire.com/media/1032239/McDonalds_Logo.jpg

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1032240/McDonalds_APIA_Scholarship.jpg

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SOURCE McDonald's USA