mAIbe et LenioBio annoncent une nouvelle collaboration stratégique visant à accélérer la découverte et la validation expérimentale d'anticorps monoclonaux de nouvelle génération

DÜSSELDORF, Allemagne, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- mAIbe et LenioBio ont le plaisir d'annoncer une nouvelle collaboration stratégique visant à accélérer la découverte et la validation expérimentale d'anticorps monoclonaux de nouvelle génération.

En combinant la plateforme de conception et d'optimisation d'anticorps pilotée par l'IA de mAIbe avec la technologie d'expression acellulaire de LenioBio, ce partenariat réunit deux forces complémentaires pour améliorer sensiblement le cycle de conception, de construction et de test.

Le système d'expression ultra-rapide et évolutif de LenioBio permet la production rapide d'anticorps complexes pour fournir des données expérimentales de haute qualité qui alimentent directement les modèles d'IA de mAIbe.

Grâce à cette approche intégrée, les deux équipes travailleront conjointement pour :

accélérer les tests fonctionnels des anticorps candidats générés par l'IA

accroître l'efficacité et la rapidité de la validation précoce

permettre une itération plus rapide entre les prévisions informatiques et les résultats expérimentaux

Ensemble, mAIbe et LenioBio établissent une nouvelle norme de rapidité, de flexibilité et d'innovation basée sur les données dans la découverte d'anticorps thérapeutiques en comblant le fossé de la conception « lab-in-loop ».

À propos de LenioBio

LenioBio GmbH est une société de biotechnologie pionnière de l'expression de protéines sans cellules grâce à sa plateforme ALiCE®, qui assure la découverte rapide, le développement et la production évolutive de protéines en les affranchissant des limites des cellules vivantes. Fondée en Allemagne en 2016, LenioBio a son siège à Düsseldorf et dispose d'installations de R & D et de fabrication à Aix-la-Chapelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.leniobio.com et suivez LenioBio sur LinkedIn.

À propos de mAIbe

mAIbe est une biotech spécialisée dans la conception d'anticorps monoclonaux guidée par l'IA. Sa plateforme combine l'IA générative informée par la physique et la biologie synthétique pour développer des anticorps précis et rentables ciblant les agents pathogènes viraux et bactériens. Basée à Rome, en Italie, mAIbe opère au carrefour de l'intelligence artificielle et des sciences de la vie pour accélérer le développement d'immunothérapies accessibles de nouvelle génération. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.maibe.eu

