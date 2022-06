Maimo lance l'élégante montre connectée Watch R dans le monde entier

Conception esthétique et ergonomique :

Disponible en 3 couleurs de montre : Noir, Ivoire, Bleu Marine, ainsi que 3 couleurs de bracelet accrocheuses : Citrouille, Olive et Bleuet, la Watch R s'adapte à la personnalité et au style de chaque utilisateur en matière de mode et de fitness.

La finition en acier inoxydable est conçue pour un aspect brillant et haut de gamme, et est également plus résistante aux rayures. Le boîtier arrière PA+GF est fabriqué en plastique biosourcé chargé de polyamides et de fibres de verre pour une meilleure résistance aux rayures et des performances antiallergiques.

Avec son design ergonomique innovant dans un boîtier fin et léger, la Watch R assure un confort optimal, quelle que soit la façon dont la personne bouge son poignet.

Fonctions personnalisées

Les utilisateurs peuvent personnaliser les cadrans de montre parmi plus de 100 options et même utiliser leur propre photo en guise de cadran de montre.

L'assistant AI MaiDay mémorise les habitudes de l'utilisateur et donne la priorité aux fonctions nécessaires ; il gagne en efficacité au fur et à mesure du port de la montre.

Fonctionnalités fitness et santé avancées :

Offrant 116 modes sportifs avec détection automatique de l'entraînement (applicable à certains modes), une résistance à l'eau de 5 ATM et un GPS intégré (dans la version GPS), la Watch R permet une expérience connectée sophistiquée et précise.

Elle peut fonctionner comme un moniteur de santé avec surveillance de la fréquence cardiaque et du stress. La montre connectée peut également surveiller le niveau de SpO2 pendant que le porteur dort. Grâce au rappel de consommation d'eau et de santé féminine, elle permet de garder le contact au quotidien, que ce soit au niveau physique ou mental.

Autres fonctions pratiques :

Une fois connectée à l'application Maimo Fit, les utilisateurs peuvent accéder à leur téléphone et contrôler à distance les caméras du téléphone ou la musique.

Un seul chargement permet d'utiliser la Watch R pendant 12 jours. De plus, grâce à la synchronisation des notifications et du calendrier, impossible de manquer un événement.

Prix et disponibilité

Disponible à partir du 27 juin sur AliExpress : https://s.click.aliexpress.com/e/_okabnDT pour 64,99 $ et 74,99 $

À propos de Maimo

Maimo se spécialise dans les produits vestimentaires connectés et a été fondé par 70mai, une entreprise de l'écosystème Xiaomi. Nous sommes inspirés par la création de produits connectés qui s'adaptent plus facilement à la vie des gens, tant sur le plan fonctionnel qu'émotionnel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842197/image_5014023_28860209.jpg

SOURCE Maimo