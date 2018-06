Mainstream Renewable Power complète une clôture financière de 520 millions USD pour deux parcs éoliens en Afrique du Sud

Le développeur solaire et éolien international Mainstream Renewable Power a complété une clôture financière pour les parcs éoliens Kangnas et Perdekraal East en Afrique du Sud, qui possèdent une capacité combinée de 250 mégawatts (MW). Un consortium dirigé par Mainstream s'était vu attribuer les contrats pour ces parcs éoliens par le ministère de l'Énergie dans le cadre de la quatrième phase du programme Renewable Energy Independent Power Producer Procurement (REIPPPP). Situées dans les caps Nord et Ouest de l'Afrique du Sud, ces parcs éoliens représentent un investissement d'environ 520 millions USD et leur construction devrait débuter en juin 2018.

La société Mainstream s'est vue attribuer un total de 848 MW de projets éoliens et solaires dans le cadre du programme REIPPPP depuis 2011, faisant d'elle le développeur d'énergies renouvelables indépendant le plus fructueux du pays. Mainstream a déjà livré cinq centrales éoliennes et solaires photovoltaïques en service dans le cadre du programme, avec une capacité de génération combinée de 600 MW. La société a participé à des appels d'offres pour plusieurs projets éoliens et solaires photovoltaïques dans le cadre de la phase accélérée du programme, dont les résultats devraient bientôt être connus.

Hein Reyneke, directeur général de Mainstream pour l'Afrique, a déclaré : « Notre équipe ici en Afrique du Sud est extrêmement ravie d'atteindre cette clôture financière et de commencer à construire ces projets, qui apporteront un investissement communautaire de 87 millions USD sur une période de 20 ans une fois mis en service en 2020. Nous attendons avec impatience les résultats de la quatrième phase accélérée du REIPPPP, ainsi que des phases suivantes, qui sont cruciales pour assurer un plan énergétique durable à long terme et à moindre coût pour le pays. »

Et d'ajouter : « Mainstream investit et bâtit une équipe locale en Afrique du Sud depuis près d'une décennie, et avec un portefeuille de plus de 3 000 MW de projets éoliens et solaires en cours de développement ici, nous sommes ravis d'apporter une contribution significative à la construction du système électrique à faible émission de carbone et à faible coût de l'Afrique du Sud, tout en favorisant les communautés rurales. »

Mainstream Renewable Power est le principal développeur indépendant de centrales électriques éoliennes et solaires commerciales sur les marchés émergents à forte croissance. La société délivre un portefeuille de 6,5 gigawatts (GW) d'actifs éoliens et solaires en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Au Chili, Mainstream est le propriétaire exclusif de 1,3 GW de projets éoliens et solaires totalement conventionnés en service, en construction ou en dernière phase de développement. La société développe actuellement des projets en Égypte, au Sénégal, au Ghana, au Vietnam et aux Philippines. Mainstream a levé 1,6 milliard EUR de financement de projets et compte 160 employés.



