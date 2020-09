Mainstream Renewable Power conclut la seconde phase d'un accord de financement éolien et solaire d'environ 1,8 milliard de dollars américains au Chili

- 620 millions de dollars américains levés auprès d'un consortium de cinq banques pour 630 MW d'actifs éoliens et solaires

- L'une des plus importantes opérations de financement par emprunt d'énergies renouvelables réalisées dans le monde cette année

- L'accord témoigne de l'engagement de Mainstream en faveur de l'énergie renouvelable au Chili et de ses antécédents en matière de fourniture de plateformes d'énergie renouvelable mesurées en gigawatts

- Andes Renovables, une plateforme complète d'1,3 GW, continue de réaliser d'excellents progrès malgré l'impact de la COVID-19 grâce à des protocoles de sécurité internes stricts

DUBLIN, 2 septembre 2020 /PRNewswire/ -- La société mondiale de développement éolien et solaire Mainstream Renewable Power (« Mainstream » ou « la Société ») a atteint la phase de clôture du financement de la seconde phase de sa plateforme de production d'énergie éolienne et solaire Andes Renovables d'1,3 gigawatt (GW) en propriété exclusive et entièrement sous contrat au Chili.

La société a levé avec succès 620 millions de dollars américains sous forme de dette pour financer la construction de la seconde phase de l'une des plus grandes plateformes de production éolienne et solaire d'Amérique latine. La plateforme Andes Renovables a à ce jour levé 1,25 milliard de dollars américains.

Le financement par titres de premier rang, octroyé par un consortium de cinq banques – IDB Invest, KfW IPEX-Bank, DNB, CaixaBank et MUFG – est l'une des plus importantes opérations de financement par emprunt d'énergies renouvelables réalisées dans le monde cette année. Une sixième banque, Santander, a offert de couvrir le financement de la TVA.

La seconde phase de 630 mégawatts (MW) d'Andes Renovables – baptisée Huemul – comprend trois actifs de production éolienne terrestre et deux actifs de production solaire photovoltaïque. Les cinq actifs sont en phase de pré-construction et seront mis en service entre 2021 et 2022. Ils généreront suffisamment d'électricité durable pour alimenter 781 000 foyers chiliens et éviteront la production de 744 200 tonnes métriques de CO 2 chaque année.

Andes Renovables est une plateforme de production éolienne et solaire en trois phases d'une valeur approximative d'1,8 milliard de dollars américains composée de sept actifs de production éolienne terrestre et de trois actifs solaires photovoltaïques. La première phase, Cóndor, a été financée en novembre 2019 et 30 % des travaux ont déjà été réalisés. La construction a créé près de 1 200 emplois dans trois régions du pays et s'est déroulée en toute sécurité durant la pandémie de COVID-19 grâce à l'application de protocoles de distanciation sanitaire et sociale stricts. La seconde et dernière phase, Copihue, comprend un autre actif éolien d'une capacité de 100 MW et est en passe de clore son financement au premier semestre de 2021.

Vestas, Nordex Group et Siemens Gamesa fournissent les éoliennes, et les actifs du parc éolien seront construits par Sacyr Industrial, SEMI et Elecnor. Les actifs solaires photovoltaïques seront construits par Sterling & Wilson et Metka-Egn. Les cinq principaux transformateurs des projets seront fournis par Hitachi ABB Power Grids. Les travaux de raccordement au réseau seront réalisés par le consortium Transelec, Inprolec et Isotron-Siemens.

Mary Quaney, directrice générale du groupe Mainstream, a déclaré :

« La clôture du financement de la seconde phase de notre plateforme Andes Renovables représente une nouvelle étape positive du parcours de Mainstream ayant pour objectif de construire la première plateforme de production d'énergie éolienne et solaire photovoltaïque en Amérique latine. »

« Malgré l'environnement économique incertain causé par la COVID-19, l'annonce d'aujourd'hui témoigne du soutien du consortium bancaire de Mainstream en tant que premier développeur indépendant mondial d'énergie renouvelable. »

« Mainstream bâti quelque chose de beaucoup plus grand que la somme de ses nombreuses parties. La plateforme Andes Renovables est la preuve qu'une infrastructure d'énergie renouvelable peut être réalisée à grande échelle et arrive à un moment crucial pour le Chili, qui cherche à investir dans une reprise verte et durable suite à la pandémie de COVID-19 en décarbonisant son système électrique et en abaissant le prix de la production d'électricité à l'échelle nationale. »

Manuel Tagle, directeur général de Mainstream pour l'Amérique latine, a déclaré :

« Cette dernière étape intervient alors que nous réalisons d'excellents progrès dans la construction de la première phase de la plateforme et je suis satisfait du travail fourni par nos équipes sur le terrain dans les conditions difficiles imposées par la pandémie. »

« L'impact économique et environnemental de la plateforme est très important, et avec un pipeline de développement de 2,7 GW d'actifs éoliens et solaires en plus de la plateforme Andes Renovables, Mainstream reste déterminé à apporter une contribution encore plus importante au Chili dans un futur proche. »

Notes aux rédacteurs :

À propos de Mainstream Renewable Power au Chili

En 2016, Mainstream a été le plus grand gagnant de la plus grande vente aux enchères d'électricité technologiquement neutre jamais réalisée au Chili, empochant 27 % de la capacité totale allouée. La Commission nationale de l'énergie du Chili a offert à Mainstream un contrat de 20 ans, indexé et libellé en dollars américains, afin de fournir 3 366 gigawattheures (Gwh) d'électricité garantie dès 2021. Mainstream a également livré 332 MW supplémentaires d'énergie éolienne au Chili via la plateforme Aela avec Actis, son partenaire de coentreprise, et mis en service son premier parc éolien en 2014. Mainstream dispose de 2 700 MW supplémentaires d'actifs de production éolienne et solaire photovoltaïque en cours de développement au Chili.

Informations détaillées sur le projet

Plateforme Andes Renovables Phase Nom Éolien terrestre Solaire photovoltaïque Mise en service 1 Cóndor 3 actifs (426 MW) 1 actif (145 MW) 2021 2 Huemul 3 actifs (425 MW) 2 actifs (205 MW) 2021 - 2022 3 Copihue 1 actif (100 MW) n/a 2022

951 MW (éolien terrestre) 350 MW (solaire photovoltaïque)



Phase deux – Actifs Huemul Nom Technologie Capacité (en MW) Région Mise en service Équipement Construction Puelche Sur Éolien terrestre 156 Los Lagos 2022 Nordex Group SEMI Llanos del Viento Éolien terrestre 160 Antofagasta 2022 Siemens Gamesa Elecnor Ckani Éolien terrestre 109 Antofagasta 2022 Vestas Sacyr Industrial Pampa Tigre Solaire photovoltaïque 100 Antofagasta 2021 Contrat complet d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de construction :Metka-Egn Valle Escondido Solaire photovoltaïque 105 Atacama 2021 Contrat complet d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de construction :Sterling & Wilson TOTAL 630



Contact :

Emmet Curley, responsable de la communication et du positionnement

Téléphone : +353 86 2411 690

Courriel : [email protected]

À propos de Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power est le seul développeur indépendant au monde d'actifs d'énergie éolienne et solaire à l'échelle des services publics ayant une présence mondiale. La Société se concentre sur la fourniture d'un portefeuille de haute qualité de plus de 9 GW d'actifs éoliens et solaires en Amérique latine, en Afrique, en Asie-Pacifique ainsi que dans le secteur éolien offshore mondial.

Mainstream a mis en service plus de 1,1 GW d'actifs éoliens et solaires et construit actuellement des installations représentant 1,9 GW supplémentaires en Amérique latine et en Afrique.

Au Chili, Mainstream détient en propriété exclusive des projets éoliens et solaires entièrement sous contrat représentant 1,3 GW et qui sont en voie d'être mis en exploitation commerciale à compter de 2021. En Afrique du Sud, la Société a mis en service 600 actifs éoliens et solaires et compte actuellement 250 MW d'actifs éoliens en construction. Par le biais de sa coentreprise Lekela Power en Afrique, Mainstream dispose de 410 MW d'énergie éolienne en construction au Sénégal et en Égypte.

Mainstream est le développeur indépendant le plus performant au monde dans le secteur éolien offshore. La Société a développé avec succès Hornsea 1(1,2 GW), la plus grande centrale éolienne offshore en service aujourd'hui dans le monde ; et a développé le projet Hornsea 2 (1,4 GW) avant de vendre ces projets et l'ensemble de la Zone en 2015. Mainstream a pleinement consenti au projet éolien offshore de 450 MW Neart na Gaoithe en Écosse, qui est en cours de construction.

Le développement éolien offshore Soc Trang de 800 MW de Mainstream au Vietnam est l'un des plus grands développements d'énergie renouvelable d'Asie du Sud-Est. La Société a signé un accord avec Eni, la société mondiale d'énergie, pour collaborer sur des développements potentiels d'énergies renouvelables en Afrique et en Asie du Sud-Est, en mettant d'abord l'accent sur le projet offshore Round 4 au Royaume-Uni.

À ce jour, Mainstream a levé plus de 3 milliards d'euros de financement de projets et emploie plus de 300 personnes sur les cinq continents.

www.mainstreamrp.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/686512/Mainstream_Renewable_Power_Logo.jpg

SOURCE Mainstream Renewable Power