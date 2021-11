Mainstream Renewable Power consegue arrecadar EUR 90 milhões em financiamento de capital adicional para acelerar entrada em novos mercados e construção de ativos renováveis em escala gigawatt

DUBLIN, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa global de energia eólica e solar Mainstream Renewable Power ("Mainstream") arrecadou €90 milhões em financiamentos adicionais para acelerar a entrada em novos mercados e a construção de ativos eólicos e solares em escala gigawatt na América Latina, África e região da Ásia-Pacífico.

O aumento do capital arrecadou €90 milhões da base atual de acionistas da Mainstream, como a Aker Horizons, que manteve sua participação de 75% na empresa. A demanda da base de investidores irlandeses da Mainstream foi forte, resultando em uma transação com excesso de subscrições.

A rodada de financiamento ajudará a acelerar o crescimento da empresa, ampliar sua presença e apoiar suas ambições de construir uma grande empresa global de energia renovável. A Mainstream obteve várias conquistas estratégicas nos últimos meses, como a obtenção do status de licitante preferencial de projetos com capacidade combinada de 1,27 GW na África do Sul, o lançamento da plataforma Nazca Renovables de 1 GW no Chile e a obtenção de uma decisão de investimento do governo provincial de Soc Trang relacionada ao projeto eólico offshore Phu Cuong Soc Trang de 1,4 GW no Vietnã. A Mainstream também está construindo, atualmente, a plataforma Andes Renovables de 1,37 GW no Chile e espera concluir a construção entre 2021 e 2023.

Mary Quaney, CEO do Mainstream Group, disse:

"O anúncio de hoje do financiamento de mais €90 milhões significa que a Mainstream pode acelerar seu papel no enfrentamento das mudanças climáticas em todo o mundo. Esse financiamento nos ajudará a cumprir as principais etapas do projeto que anunciamos nos últimos meses na África do Sul, no Vietnã e no Chile e a fortalecer nossa trajetória de crescimento global à medida que continuamos a ampliar nossa presença nos mercados em que já atuamos e a ingressar em novos mercados nos próximos meses."

Sobre a Mainstream Renewable Power

A Mainstream Renewable Power é uma empresa líder de energia renovável pura com presença global. A empresa se dedica à ampliação de seu pipeline de alta qualidade de mais de 16,2 gigawatts (GW) de ativos eólicos e solares para a América Latina, África e região da Ásia-Pacífico, bem como do setor eólico offshore internacional. Em maio de 2021, firmou um acordo pelo qual a Aker Horizons adquiriu uma participação acionária de 75% da empresa, o que permitiu que a Mainstream acelerasse seu plano de expansão global.

A Mainstream entregou mais de 6,5 GW de ativos eólicos e solares para o fechamento financeiro e tem, atualmente, mais de 1,6 GW (líquido) em construção ou operação na América Latina e na África. No Chile, a construção da plataforma Andes Renovables de 1,37 GW, de propriedade total da Mainstream com ativos totalmente contratados, será concluída entre 2021 e 2023. Na África do Sul, a empresa entregou 850 MW de ativos eólicos e solares em operação comercial e, em outubro de 2021, doze de seus projetos eólicos e solares, com uma capacidade combinada de 1,27 GW (0,32 GW líquido), ganharam status de licitante preferencial na Rodada 5 do programa de aquisição de energia renovável da África do Sul. Por meio de sua joint venture Lekela Power, a empresa tem 410 MW de ativos eólicos em construção no Senegal e no Egito.

A Mainstream é uma das empreiteiras independentes de maior sucesso de energia eólica offshore em escala global. A empresa autorizou com sucesso a Hornsea One (1,2 GW), a maior usina eólica offshore operacional do mundo atualmente, e desenvolveu o projeto Hornsea 2 (1,4 GW) antes de vender esses projetos e a zona inteira em 2015. Globalmente, a empresa desenvolveu e autorizou 20% da capacidade eólica offshore do Reino Unido, seja em operação ou em construção. A Mainstream autorizou totalmente o projeto eólico offshore Neart na Gaoithe na Escócia, de 450 MW, que está em construção. O empreendimento eólico offshore Soc Trang de 1,4 GW (1 GW líquido) da empresa no Vietnã é um dos maiores empreendimentos de energia renovável do Sudeste Asiático.

A Mainstream arrecadou mais de três bilhões de euros em financiamentos de projetos até o momento e emprega mais de 420 funcionários em cinco continentes.

www.mainstreamrp.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/686512/Mainstream_Renewable_Power_Logo.jpg

