Mainstream Renewable Power fecha um contrato de US$520 milhões para duas usinas eólicas na África do Sul

DUBLIN, 5 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A Mainstream Renewable Power, uma empresa global de desenvolvimento de energia eólica e solar, fechou um contrato para as usinas eólicas Kangnas e Perdekraal East na África do Sul, que contam com uma capacidade combinada de 250 megawatts (MW). Os contratos para as usinas eólicas foram concedidos pelo departamento de energia a um consórcio liderado pela Mainstream sob a quarta rodada do programa de Renewable Energy Independent Power Producer Procurement (REIPPPP – Licitação dos Produtores Independentes de Energia Renovável). As usinas eólicas, que estão situadas no norte da África do Sul e nos Cabos Ocidentais, representam um investimento de aproximadamente $520 milhões e o começo da construção está previsto para junho de 2018.

Desde 2011, a Mainstream recebeu um total de 848 MW de projetos eólicos e solares sob o programa REIPPPP, o que a tornou a empresa de desenvolvimento de energia renovável independente mais bem-sucedida do país. A companhia já entregou cinco usinas eólicas e solares fotovoltaicas em operação sob o programa, com uma capacidade de geração combinada de 600 MW. Participa de licitações em inúmeros projetos adicionais de energia eólica e solar fotovoltaica sob a rodada acelerada, cujos resultados estão previstos para breve.

Hein Reyneke, gerente-geral da Mainstream na África disse: "Nossa equipe aqui na África do Sul está realmente empolgada pelo fechamento do contrato e pelo início dos projetos, que trarão um investimento de $87 milhões para a comunidade do longo de 20 anos após iniciar as operações em 2020. Esperamos os resultados da quarta rodada acelerada da REIPPPP, assim como outras rodadas, que são vitais para a garantia de um plano de energia sustentável, duradouro e de baixo custo para o país".

Reyneke acrescentou: "A Mainstream tem desenvolvido e investido em uma equipe local na África do Sul por quase uma década, e com um portfólio de acima de 3.000 MW de projetos eólicos e solares em desenvolvimento no local estamos muito satisfeitos por estarmos contribuindo significativamente para o desenvolvimento do sistema de energia de baixo carbono e de baixo custo na África do Sul, ao mesmo tempo que estimulamos as comunidades rurais".

A Mainstream Renewable Power é a empresa independente líder no desenvolvimento de usinas de energia solar e eólica de fornecimento para o serviço público em escala nos mercados emergentes com alto nível de crescimento. A empresa fornece um portfólio de 6,5 gigawatts (GW) de ativos eólicos e solares na América Latina, África e Ásia. No Chile, a Mainstream detém integralmente 1,3 GW de projetos eólicos e solares totalmente contratados em operação, em construção ou em fase final de desenvolvimento. A empresa está desenvolvendo projetos no Egito, no Senegal, em Gana, no Vietnã e nas Filipinas. A Mainstream captou 1,6 bilhão de euros em financiamento de projetos e conta com 160 funcionários.

