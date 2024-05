MainStreaming nomme Tassilo Raesig au poste de Directeur des Opérations

MILAN, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- MainStreaming, une entreprise spécialisée dans la distribution intelligente de média, a annoncé aujourd'hui avec fierté la nomination de Tassilo Raesig en tant que nouveau Directeur des Opérations (COO), en vigueur à partir d'avril 2024. Avec un historique de leadership et de vision stratégique, Tassilo rejoint MainStreaming pour stimuler la croissance de l'entreprise et accélérer l'expansion de sa technologie novatrice de livraison de vidéos, bouleversant ainsi le marché traditionnel du réseau de distribution de contenu (CDN).

Tassilo Raesig, Chief Operating Officer, MainStreaming

Tassilo apporte une vaste expérience en tant que fondateur en série, PDG et CTO chez Joyn, l'une des principales plateformes de streaming dans la région DACH, et à la tête de diverses entités commerciales chez Sony, y compris la stratégie numérique et médiatique globale pour Sony Europe, vice-président et directeur général chez Gracenote Ltd., démontrant toutes les qualités nécessaires pour assumer la direction de nos opérations quotidiennes. Avant de rejoindre MainStreaming, il s'est spécialisé dans la transformation numérique et les plateformes médiatiques, développant de nouvelles entreprises innovantes et stimulant l'innovation, et opérant de nouvelles applications et services. En tant que COO, Tassilo sera responsable des opérations commerciales globales de MainStreaming et travaillera avec le PDG, Antonio Corrado, pour établir et mettre en œuvre la stratégie d'expansion commerciale, un plan de croissance commerciale et améliorer la performance globale de l'entreprise dans l'industrie du streaming.

Antonio Corrado, PDG de MainStreaming, a déclaré: "Nous sommes fiers de travailler aux côtés de Tassilo alors qu'il prend ses fonctions de COO de MainStreaming. Il complète notre culture orientée vers la performance et notre mission d'offrir une technologie innovante pour livrer des souvenirs inoubliables aux gens du monde entier alors qu'ils profitent de leur contenu vidéo préféré. Son approche axée sur les résultats et son expertise en matière de croissance rentable et de recherche de solutions gagnant-gagnant, en font le choix idéal pour diriger notre entreprise à long terme. Je crois qu'ensemble, nous pouvons révolutionner l'industrie du streaming vidéo, dont les projections atteignent 137,70 milliards de dollars d'ici 2027, selon Statista, et aider davantage de personnes à bénéficier de notre technologie innovante, développée précisément pour répondre aux besoins du streaming avec avancée."

Tassilo Raesig, COO de MainStreaming, a commenté : "Je suis ravi de faire partie de MainStreaming et de diriger nos efforts dans cette nouvelle capacité. Je suis prêt à consolider la position de MainStreaming en tant que leader dans la fourniture d'un réseau de bord vidéo innovant qui révolutionne l'écosystème du streaming. MainStreaming a déjà prouvé qu'elle est l'entreprise à la croissance la plus rapide, aidant des diffuseurs de classe mondiale, des télévisions OTT et des entreprises de jeux vidéo à diffuser leurs événements en direct très attendus avec une qualité de diffusion à des millions de spectateurs simultanés. J'ai hâte d'accélérer le développement international de MainStreaming, d'étendre sa technologie de streaming intelligent dans de nouveaux marchés de croissance et d'aider à développer son équipe à un nouveau niveau."

MainStreaming est un fournisseur de premier plan d'une solution complète de livraison de vidéos de bout en bout, permettant aux propriétaires de contenu d'assurer une qualité d'expérience élevée à leurs utilisateurs finaux, de protéger leurs contenus et de maximiser leur retour sur investissement. Contrairement aux CDN traditionnels, la technologie de MainStreaming est spécialement conçue pour répondre aux problèmes de streaming. En privilégiant exclusivement les besoins en streaming vidéo, elle optimise les performances de streaming, assure la fiabilité et offre des capacités de surveillance pour les clients, établissant de nouvelles normes dans le streaming vidéo.

À propos de MainStreaming :

MainStreaming® est une entreprise de distribution intelligente de média qui permet aux entreprises, aux médias et aux sociétés de jeux vidéo d'assurer la meilleure qualité d'expérience à leur public, offrant une évolutivité et un contrôle complet sur le processus de distribution vidéo. La solution MainStreaming améliore l'efficacité du réseau, offre une fiabilité exceptionnelle, améliore la qualité du service et fournit un retour sur investissement financier et environnemental tangible.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2390972/Tassilo_Raesig_COO_MainStreaming.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2373860/4619057/MainStreaming_SpA_Logo.jpg