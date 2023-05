MAIO ROXO ALERTA PARA AS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS (DII) E CÂNCER COLORRETAL

Enquanto as DII são mais frequentes em adolescentes e adultos jovens (15 a 40 anos)1, câncer de cólon registra cerca de 45 mil novos casos e 20 mil mortes por ano2

SÃO PAULO, 24 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- De acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), as doenças inflamatórias intestinais (DII) são caracterizadas pela inflamação de diferentes partes do trato gastrointestinal, principalmente nos intestinos1. As DII mais comuns são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa1. No Brasil, o cenário aponta um aumento na prevalência nos últimos anos. De acordo com dados nacionais do sistema público de saúde, são 100 casos para cada 100 mil habitantes, sendo a maioria dos diagnósticos nas regiões Sul e Sudeste1.

O maio Roxo ratifica a importância do diagnóstico precoce e tratamento correto para as doenças inflamatórias intestinais que podem surgir em qualquer idade, sendo 5% em crianças menores de cinco anos e 15% em adultos maiores de 60 anos2. A Doença de Chron manifesta-se na infância ou adolescência em cerca de 25% dos pacientes e a retocolite ulcerativa ocorre antes dos 20 anos entre 15 e 40% dos casos2.

Sintomas e Diagnóstico

Os principais sintomas das DII que merecem atenção para a busca por um especialista são: desconforto abdominal, sensação de barriga estufada, dor, cólicas, alternância entre períodos de diarreia e de prisão de ventre, flatulência (gases) exagerada e sensação de esvaziamento incompleto do intestino. O consumo de comidas gordurosas, alimentos e líquidos que contenham cafeína e o consumo de álcool, também pode agravar os sintomas. O diagnóstico é feito por endoscopia digestiva alta e colonoscopia com biópsias, além de tomografia ou ressonância magnética com foco no intestino1, sendo realizado na infância ou adolescência em 15 a 20% do total de casos3.

Tratamento

As DII não têm cura e o tratamento é focado na melhora dos sintomas. Normalmente, esta evolução está relacionada à alimentação, que precisa ser reavaliada a partir do diagnóstico, ao estilo de vida e ao uso de medicamentos em fases mais intensas que provoquem muito desconforto. Por mais que o paciente passe longos períodos sem manifestações clínicas, o problema sempre pode retornar, tanto por distúrbios intestinais quanto por fatores emocionais1.

O Câncer colorretal

O câncer colorretal abrange tumores que se iniciam no intestino grosso, composto por cólon, reto (final do intestino) e ânus2. Excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de cólon e reto é o terceiro entre os tipos de câncer mais frequentes no Brasil3. As maiores taxas de incidência são observadas na Região Sudeste para homens e mulheres. Para o triênio de 2023 a 2025, a estimativa é que mais de 45 mil pessoas sejam diagnosticadas com câncer de intestino3.

