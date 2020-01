Maior feira B2B de eletroeletrônicos da América Latina será em São Paulo, Brasil, em julho de 2020

15ª Eletrolar Show terá 36 mil m² e mais de 300 expositores internacionais

SÃO PAULO, 14 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Feira comemora seus 15 anos com uma edição especial que terá área de 36 mil m² para a exposição de produtos com tecnologia de ponta e de todas as categorias de eletroeletrônicos. "Os produtos estão cada vez mais conectados e a feira vai aproximar quem compra e quem vende, otimizando o tempo e acelerando os negócios entre a indústria e o varejo", diz Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar, criador do evento.

A 15ª Eletrolar Show receberá 29 mil visitantes e novidades em televisores, smartphones, áudio, casa inteligente, refrigeradores, fogões, máquinas de lavar roupas e louças, secadoras, batedeiras premium, aspirador-robô, bem-estar, cuidados pessoais, bicicletas, smartwatches, utilidades domésticas e produtos gamer. Será de 13 a 16 de julho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, Brasil.

Em 2020, a feira terá mais de 300 expositores internacionais e um congresso latino-americano, com a participação de especialistas da empresa de pesquisas GfK, que abordarão as tendências e o potencial dos mercados brasileiro, argentino, colombiano e chileno. Será um panorama abrangente e de interesse para os que têm negócios na região ou nela querem colocar seus produtos.

Marcas famosas expuseram na Eletrolar Show em 2019. Entre elas, LG Electronics, Semp TCL, Panasonic, Positivo Tecnologia, Xiaomi, Mondial Eletrodomésticos, Multilaser, DJI, Atlas Eletrodomésticos, Mueller, Caloi, Elgin, Lenoxx, Alfacomex, Bedinsat, Elsys, Lehmox, Inova, Brinox, I-Robot, e Frahm.

Credenciamento e mais informações no site www.eletrolarshow.com.br

Electronics Home & Mobile em Miami - 2021

De 11 a 13 de maio de 2021, o Grupo Eletrolar realizará a Miami Electronics Home & Mobile, primeira feira de negócios da cidade, exclusiva de eletrônicos, direcionada aos mercados da América Latina. O objetivo é promover os negócios internacionais e especialmente as exportações de empresas que buscam contato direto com grandes redes da região. O evento terá, também, workshops.

Electronics Home na Argentina - 2020

A terceira edição da Electronics Home será em Buenos Aires, de 20 a 22 de julho de 2020, no Centro Costa Salgueiro. Feira de negócios, é a maior da Argentina e reúne eletroeletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis e utensílios diferenciados para a casa, além de telefonia, LED e iluminação, computadores e acessórios. Em 2019, contou com mais de 300 marcas nacionais e internacionais e sediou um congresso sobre novas tecnologias.

FONTE Eletrolar News

