Maior grupo de telecomunicações das Américas seleciona a solução SaaS da OverIT, SPACE1, para dar suporte a mais de dois mil agentes de call center com assistência remota avançada baseada em Inteligência Artificial

MIAMI, 14 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A maior empresa de telecomunicações das Américas selecionou o SPACE1 da OverIT para ajudar a transformar a experiência do cliente em seus serviços de banda larga e televisão. A capacidade única do SPACE1 de combinar assistência remota impulsionada por Realidade Aumentada com instruções digitais guiadas proporcionou, durante os teste, melhores interações entre clientes e agentes, resultando na escolha do SPACE1 como substituto de sua plataforma existente.

Este gigante em telecomunicações buscava uma solução que pudesse oferecer:

Interação e colaboração com o cliente em tempo real por meio de SMS ou WhatsApp Instruções de trabalho digitais para os agentes Indexação inteligente e redirecionamento de interações para treinamento e gestão do conhecimento

A capacidade de interação entre os agentes e os clientes por meio de chamadas de suporte virtual preliminares, resultou em uma redução de 50% das visitas dos técnicos de campo a residências dos clientes e uma melhora de 70% nas taxas de resolução na primeira vez. Mediante o uso de IA, os agentes em 7 call centers diferentes estão equipados com ferramentas mais eficientes em tempo real. Eles podem interagir, capturar e registrar suas experiências com o cliente final para processá-las e compartilhá-las posteriormente dentro da organização.

Um dos requisitos essenciais foi a capacidade de integração do SPACE1 com suas ferramentas atuais. A experiência comprovada do SPACE1 com a integração foi única para o negócio, em comparação com outros provedores de RA.

" A seleção da oferta SaaS da OverIT pelo maior grupo de telecomunicações da América é um novo marco para o SPACE1, respaldando os modelos comerciais B2C. A plataforma de gestão de conhecimento e colaboração remota baseada em IA de nível comercial da OverIT não tem paralelo no setor, sendo a única capaz de oferecer cenários complexos de colaboração virtual. Este contrato reforça o conhecimento explosivo da subsidiária na América do Norte", disse Alejandro Nestares, vice-presidente sênior e gerente geral da OverIT para as Américas.

Respaldada por capital dos Estados Unidos com sede em desenvolvimento na Itália e escritórios principais em Boston e Miami, a OverIT é uma empresa multinacional com mais de 20 anos de experiência internacional e intersetorial em gerenciamento de serviços de campo. A empresa é reconhecida por grandes organizações globais de assessoria e consultoria como fornecedora líder nos setores de GSC e RA.

