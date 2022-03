Maior Terminal Rodoviário da América Latina Escolhe o Aedes do Bem™ da Oxitec para Proteger Viajantes Contra Mosquitos Transmissores de Doenças

A Oxitec irá liberar o Aedes do Bem™, uma alternativa ecologicamente correta, mais segura, eficaz e amigável que inseticidas, para o controle do Aedes aegypti em todo o Terminal Tietê, começando agora no final da temporada de mosquitos de 2021/22, com o objetivo de retomar as liberações na temporada 2022/23 no terminal Tietê e expandindo também a solução para outros terminais rodoviários em São Paulo e Campinas.

O Aedes aegytpi é um mosquito invasor, e, ao contrário de outros mosquitos, ele voa e pica durante o dia, colonizando comunidades urbanas e tornando difícil o seu controle usando métodos convencionais, como inseticidas. Entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 o Estado de São Paulo contabilizou 4.961 casos de dengue. Chikungunya também tem sido uma preocupação em SP, e um alerta foi emitido pela Secretaria de Saúde quando o número de afetados saltou de 281 em 2020 para 18,2 mil em 2021, o que representa um aumento de mais de 6.000%.

Grey Frandsen, CEO da Oxitec, comenta, "Estamos imensamente orgulhosos com este voto de confiança em nossa solução do mosquito do Bem™ por parte de uma das empresas mais inovadoras do Brasil, que destaca a demanda no país por alternativas altamente eficazes e ambientalmente sustentáveis aos inseticidas para o controle de mosquitos transmissores de doenças."

Natalia Verza Ferreira, Diretora Geral da Oxitec no Brasil, comenta, "A Socicam e Oxitec compartilham valores e princípios, já que ambas as companhias priorizam práticas sustentáveis enquanto trabalham dia e noite a serviço das comunidades. A implantação da nossa solução Aedes do Bem™ para controlar o mosquito da dengue nas áreas altamente urbanizadas, como o Terminal Tietê, beneficiará milhares de pessoas diariamente enquanto se deslocam do trabalho para casa, para visitar amigos e familiares ou para viajar nas tão merecidas férias. Será uma honra implantar nossa tecnologia com o time da Socicam e proteger a comunidade e esse espaço público tão importantes do perigoso Aedes aegypti."

Sobre a Oxitec

A Oxitec é líder no desenvolvimento de soluções biológicas baseadas em insetos para controlar pragas que transmitem doenças, destroem plantações e prejudicam a pecuária. Fundada em 2002 na Universidade de Oxford, Reino Unido, a Oxitec é liderada por uma equipe apaixonada composta por 15 nacionalidades e apoiada por parceiros de classe mundial. Saiba mais em oxitec.com/br.

