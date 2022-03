Maioria das pessoas que buscam emprego dizem não se importar se o trabalho será presencial ou não

Pesquisa foi conduzida pela Luandre, uma das maiores consultorias de RH do país.

SÃO PAULO, 21 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A pandemia trouxe transformações efetivas na forma como os profissionais e as empresas enxergam o mercado de trabalho, o que tornou o home office uma realidade possível em diversos setores.

Muito se fala sobre a percepção de quem já está no mercado de trabalho, mas o que as pessoas que estão em busca de emprego pensam sobre isso?

Para responder esta questão, a Luandre, uma das maiores consultorias de RH do país, realizou uma pesquisa com trabalhadores em busca de recolocação que surpreendeu ao apontar que para apenas 30% dos entrevistados, saber se a vaga é presencial, home office ou híbrida é um fator decisivo para aceitá-la.

A pesquisa realizada em fevereiro de 2022, com profissionais desempregados há pelo menos seis meses, demonstra que a maioria não vê o formato de trabalho como um fator preponderante para a decisão pela vaga.

Além disso, mais de 90% dos entrevistados afirmaram que o fato da vaga ser presencial, não os faria desistir da oportunidade. "Apesar de mostrarem predileção por uma modalidade ou outra, o cenário atual mostra que esse item não é relevante o suficiente para direcionar a busca ou levar à desistência de uma oportunidade de trabalho, já que a recolocação em si acaba sendo a grande prioridade", destaca Fernando Medina, CEO da Luandre.

A pesquisa também aponta que 50,8% dos candidatos da geração Millenial (um recorte de 31 e 35 anos), com Ensino Superior Completo, tem preferência pelo trabalho híbrido.

"Mesmo que haja ainda uma preferência pelo modelo hibrido de trabalho, principalmente entre os trabalhadores que já estão empregados e com ensino superior, a necessidade latente de recolocação faz com que a modalidade de trabalho não seja tão relevante na decisão dos candidatos, sendo a retomada por uma condição de vida melhor a grande prioridade" afirma Gabriela Mative, diretora de RH da Luandre.

Sobre a Luandre A Luandre Soluções em Recursos Humanos tem mais de 50 anos de atuação e oferece soluções técnicas e inovadoras na área de RH. Em 2021, a empresa chegou à marca de 4 mil clientes atendidos, 60 mil profissionais administrados ao longo do ano e banco com mais de 3,5 milhões de currículos cadastrados. Há 20 anos consecutivos, concorre ao prêmio Top Of Mind RH, o qual já venceu em nove edições, na categoria "Temporários e Efetivos". Em 2021, a Luandre foi eleita pelo 4º ano consecutivo Melhor Fornecedor para RH na categoria trabalho efetivo e temporário do Prêmio Melhores Fornecedores RH - Gestão RH.

Além disso, em 2020, foi reconhecida como um dos "Lugares Incríveis para se trabalhar", certificação concedida pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e UOL. A Luandre atende 200 das 500 melhores empresas do Brasil com todo seu know-how em Recrutamento e Seleção, Administração de Pessoal (Temporários e CLT), Avaliação Profissional, Outsourcing e Programas Especiais (Saúde, Varejo e Logística).

Atualmente, possui 14 unidades: São Paulo (Centro, Sul, Alphaville, ABC, Guarulhos, Campinas e Jundiaí), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Paraná (Curitiba), Pernambuco (Recife), Minas Gerais (Belo Horizonte) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre), Bahia (Salvador) e Ceará (Fortaleza). Realiza também atendimento à distância em todo o país.

