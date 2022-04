Maip Group annonce de nouveaux polymères durables pour le marché automobile européen grâce aux technologies de recyclage moléculaire d'Eastman

TURIN, Italie, 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un partenariat stratégique pluriannuel avec Eastman, Maip Group, un important fabricant international de composés et formulateur de plastiques, annonce des composés innovants pour de nouvelles résines sur le marché automobile. Maip Compounding, l'entreprise manufacturière du groupe, annonce sa gamme Cherbio™ basée sur les technologies de recyclage moléculaire d'Eastman.

Maip Group announces new sustainable polymers for the European automotive market using Eastman’s molecular recycling technologies. Eastman

Maip Compounding a lancé une nouvelle gamme de polymères composés certifiés ISCC Plus. La nouvelle gamme Cherbio ( Che mical r ecycling bio based - recyclage chimique biosourcé) offrira un éventail de produits esthétiques et fonctionnels spécifiquement formulés avec une large palette de couleurs et de finitions spéciales.

La gamme Cherbio T est alimentée par la technologie de renouvellement du polyester d'Eastman et fournit jusqu'à 50 % de contenu recyclé certifié* détourné des flux de déchets post-consommation et post-industriels. Contrairement aux plastiques recyclés mécaniquement, elle offre les mêmes performances élevées que les plastiques vierges.

La gamme Cherbio C fournit jusqu'à 48 % de contenu biosourcé provenant de forêts gérées durablement. En outre, la technologie de renouvellement du carbone d'Eastman utilise des déchets plastiques mixtes pour fournir un contenu recyclé certifié supplémentaire de 20 à 40 %*, offrant ainsi un matériau à la fois biosourcé et contenant un contenu recyclé certifié.

Eastman a annoncé de multiples investissements dans des installations de recyclage moléculaire de matériaux à matériaux pour produire de nouveaux matériaux durables. La première installation, située à Kingsport, dans le Tennessee, devrait être finalisée mécaniquement à la fin de 2022, et la seconde, située en France, devrait être finalisée mécaniquement en 2025.

Les technologies de recyclage moléculaire éprouvées d'Eastman offrent une véritable circularité aux déchets plastiques difficiles à recycler qui sont généralement incinérés ou envoyés dans une décharge. Grâce au recyclage moléculaire, ces déchets difficiles à recycler sont décomposés en leurs éléments constitutifs moléculaires et réassemblés pour devenir des matériaux de première qualité sans aucun compromis sur les performances. La technologie de renouvellement du polyester d'Eastman permet d'exploiter la valeur potentiellement infinie des matériaux en les conservant en production cycle de vie après cycle de vie. Par le biais des rendements inhérents à la technologie et aux sources d'énergie renouvelables disponibles en France, les matériaux peuvent être produits avec des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80 % inférieures à celles des méthodes traditionnelles.

Pour en savoir plus, rendez visite à MAIP SRL au PAD 14, Corsia D, stand 41, lors de l'exposition et de la conférence GreenPlast, du 3 au 6 mai, à Milan, en Italie.

*Grâce à ses technologies de recyclage moléculaire, Eastman fabrique des produits circulaires qui sont certifiés par l'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) par répartition du bilan de masse.

À propos du Gruppo Maip

Gruppo Maip est un leader sur le marché du plastique depuis plus de 40 ans. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, est centré sur la R&D et la vente de matériaux spécialisés pour des applications techniques. Maip Compounding, la société de compoundage du groupe, développe une large gamme de matériaux thermoplastiques techniques de haute technologie en mettant l'accent sur les couleurs de spécialité et les solutions techniques nécessitant le développement de formulations personnalisées remplies et renforcées. Un engagement constant dans la recherche de solutions techniques innovantes qui peuvent promouvoir l'utilisation de matériaux thermoplastiques respectueux de l'environnement représente un objectif et un savoir-faire fondamentaux pour les entreprises du Gruppo Maip. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site maipsrl.com.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on retrouve dans des articles à usage quotidien. Dans le but d'améliorer matériellement la qualité de vie, Eastman collabore avec ses clients pour fournir des produits et des solutions innovants tout en s'engageant à respecter la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plates-formes technologiques de classe mondiale, d'un engagement profond envers les clients et du développement d'applications différenciées pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que le transport, le bâtiment et la construction, et les consommables. En tant qu'entreprise diversifiée et ouverte sur le monde, Eastman emploie environ 14 000 personnes dans le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10,5 milliards de dollars et son siège social se trouve à Kingsport, dans le Tennessee (États-Unis). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site eastman.com.

