Maire Tecnimont Group (MT.MI) conclut un accord avec Greenfield Nitrogen LLC pour le développement d'une usine d'ammoniac vert aux États-Unis

MILAN, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Maire Tecnimont S.p.A. annonce que ses filiales MET Development, Stamicarbon et NextChem ont conclu un accord avec la société américaine Greenfield Nitrogen LLC, pour développer la première usine d'ammoniac vert dédiée dans le Midwest américain. Dans le cadre de l'accord, NextChem lancera une étude de faisabilité pour le projet d'ammoniac vert de 240 tonnes métriques par jour utilisant de l'énergie verte via la production intermédiaire d'hydrogène vert. MET Development aidera Greenfield Nitrogen dans le développement du projet. La technologie de l'usine sera fournie par Stamicarbon, qui a lancé plus tôt cette année sa nouvelle technologie STAMI Green Ammonia.

Le projet est le premier d'une série d'installations d'ammoniac vert que Greenfield Nitrogen souhaite développer stratégiquement dans la Corn Belt des États-Unis. L'usine et l'installation de stockage, qui seront situées près de Garner, dans l'Iowa, seront alimentées par des sources renouvelables locales et fourniront l'ammoniac au marché local, qui est traditionnellement un grand marché consommateur d'ammoniac.

L'usine d'ammoniac vert renforcera le développement de l'industrie à faible émission de carbone dans la région et devrait permettre d'économiser plus de 166 000 tonnes d'émissions de CO 2 par an. La production d'environ 83 000 tonnes d'ammoniac par an réduira la dépendance de la région à l'égard de l'ammoniac actuellement importé de l'étranger.

Pierroberto Folgiero, PDG du Groupe Maire Tecnimont, a commenté : « Nous sommes très heureux que Greenfield Nitrogen ait choisi Maire Tecnimont comme partenaire de choix pour ce projet passionnant. La combinaison du co-développeur, du fournisseur de technologie et de l'entrepreneur EPC fait de Maire Tecnimont un acteur unique sur le marché de l'ammoniac vert, un domaine qui sera vital pour industrialiser la transition énergétique en cours grâce à l'hydrogène vert. Grâce à l'expérience et à la présence locale de Greenfield Nitrogen, nous nous attendons à ce que ce premier projet ouvre la voie à d'autres initiatives industrielles vertes à venir. »

Linda Thrasher, présidente, Greenfield Nitrogen, LLC a commenté : « Ce partenariat représente une collaboration de forces. En tant que partenaire de développement, Maire Tecnimont et ses filiales apportent des décennies d'expertise dans la conception et l'exécution réussies de projets d'azote ainsi que dans la création de nouvelles technologies, y compris des installations zéro carbone à la pointe de la technologie. L'expertise en développement, l'expérience opérationnelle et la connaissance du marché de Greenfield s'alignent bien et positionnent les deux sociétés pour jouer un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs mondiaux de décarbonisation. »

