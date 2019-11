Mais de 1.000 m² de LEDs Absen usados na GITEX 2019

A Saudi Telecom Company (STC) apresentou suas soluções digitais com o tema "Soluções para o amanhã, hoje". A empresa utilizou uma imensa tela transparente perfeitamente integrada ao design do stand. A parede de vídeo com espaçamento de pixels de 3,9 mm foi empregada para exibir mensagens importantes sobre a marca da empresa e o tema do evento. Além disso, a STC também utilizou quadros de LEDs de 4,8 mm fixados no teto para criar um efeito de imersão ainda maior.

A Autoridade Reguladora das Telecomunicações (TRA) utilizou dois imensos banners de LEDs em formato de onda que tomavam toda a parte frontal do stand. Com medidas de 144 m x 2 m, as duas telas espetaculares eram feitas de LEDs Absen de 2,9 mm, que refletiam com perfeição o compromisso da empresa de impulsionar a transformação digital nos EAU, com o tema "Onde a tecnologia encontra o futuro". As cores vibrantes e as imagens de alta qualidade tornaram o stand da TRA visualmente impressionante. Na parte interior, uma coluna do teto ao chão foi decorada com quatro displays de LED de 2,9 mm da Absen. A coluna quadrilateral de LEDs foi outro atrativo que aprimorou a experiência dos visitantes no stand.

A Huawei, provedor líder mundial em soluções de tecnologia de informação e comunicação (ICT), mais uma vez firmou parceria com a Absen para apresentar sua cidade inteligente e as soluções do ecossistema 5G, com o uso da série Acclaim 27, da Absen. Uma tela de 1,5 mm foi utilizada para criar um Centro Operacional de Transportes Inteligentes e outro display de 2,5 mm para criar um Cérebro em Vídeo Inteligente e um Centro Operacional. A série 27 da Absen ostenta medida de 27,5" e formato de 16:9, além do design modular, o que faz dela a perfeita solução para aplicações em empresas, varejo e salas de controle, pois une os benefícios das tecnologias LED e LCD.

A Etisalat, empresa de telecomunicações dos Emirados Árabes, também utilizou os LEDs da Absen em seu stand pelo segundo ano seguido e criou uma parede de vídeo robótica em 3D. Cada módulo da tela se movia de forma independente e criava uma experiência multissensorial única em vídeo para o público.

Outros cenários em LEDs foram utilizados nas entradas e saídas, além dos corredores, em que as telas serviam para exibir anúncios e informações da mostra.

"A GITEX Technology Week é a maior feira do setor de TI do Oriente Médio. Também é a reunião das mais recentes tecnologias de AV", comentou Jet Liu, diretor de mercado da Absen para a região do Golfo. "A tecnologia de LEDs é definitivamente uma tecnologia digital de exibição ideal por conta das excepcionais vantagens de alto brilho, precisão de cores e a capacidade de se criar telas em grandes formatos e com muita flexibilidade. Nos sentimos felizes por nossos parceiros terem escolhidos os LEDs da Absen mais uma vez para entregar soluções digitais confiáveis para seus clientes."

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1028251/Absen.jpg

FONTE Absen

Related Links

http://www.szabsen.com



SOURCE Absen