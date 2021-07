Mais de 170.000 estudantes em todo o mundo recebem os resultados do BI

GENEBRA, 5 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Amanhã, 6 de julho, mais de 170.000 estudantes em todo o mundo receberão os resultados do Diploma do Programa (DP) de Bacharelado Internacional (BI) e do Programa para Carreira (PC) da sessão de exames de maio de 2021.

O BI sente imenso orgulho de nosso novo Programa de Diploma e graduados do Programa relacionado à carreira que perseveraram durante a pandemia COVID-19 e alcançaram esse marco. Isso não seria possível sem o compromisso e o apoio inabaláveis da Comunidade de BI.

Olli-Pekka Heinonen, diretor geral do Bacharelado Internacional, disse:

"Os últimos 18 meses foram incrivelmente desafiadores para os estudantes, professores e escolas em todo o mundo, já que a COVID-19 minou muito do que tinha sido planejado. Eu saúdo o seu espírito e dedicação à nossa missão compartilhada: educação para um mundo melhor.

Uma responsabilidade importante do BI deste ano foi garantir que nossos alunos não fossem desfavorecidos pela pandemia, inclusive nas suas inscrições para a universidade e o ensino superior. As muitas mudanças que fizemos na sessão deste verão fazem parte deste compromisso de assegurar que os alunos não sejam afetados por essas circunstâncias extremamente desafiadoras de aprendizado.

Entendemos a pressão que está sendo colocada em todo o sistema educacional pela COVID-19, e agradecemos a todos os nossos parceiros, incluindo universidades, por seu apoio e compreensão, à medida que navegamos por esse tempo desafiador."

Este ano, a prioridade do BI foi oferecer aos alunos a mesma oportunidade de progredir após a interrupção global devido à COVID-19, independentemente de os alunos terem feito os exames ou sido avaliados sem exames. Consideramos cuidadosamente o impacto da pandemia sobre os alunos.

As equipes do BI conversaram regularmente com os educadores para garantir que recebessem atualizações e informações de apoio para o seu trabalho nas circunstâncias mais difíceis. Também trabalhamos com regulamentadores governamentais em todo o mundo em relação ao contexto local, as restrições e o impacto da COVID-19 nos alunos.

As escolas foram consultadas para determinar qual das duas vias era a melhor para seu contexto: exames escritos, os quais poderiam ser administrados com segurança, ou não fazer exames e usar uma combinação de avaliação interna do curso e classes previstas por professores.

Na decisão de adotar um sistema para 2021 com duplas formas de avaliação, o Conselho do BI declarou: "Acreditamos que a abordagem do BI para a sessão de exame de maio de 2021, na qual as escolas que poderiam fazer os exames assim fizeram, foi a solução mais justa possível. Também acreditamos que a decisão de não fazer exames utilizando os resultados dos estudantes que não puderam fazer os exames foi justa, clara e consentida para que as notas a serem dadas reflitam suas realizações e habilidades."

O BI trabalhou em estreita colaboração com universidades e ministérios da educação mantendo e incentivando o reconhecimento das qualificações do BI. Durante a pandemia da COVID-19, o BI continuou a se envolver em conversas contínuas e forneceu atualizações regulares para as universidades e ministérios, incluindo webinars.

Recebemos mensagens de apoio de uma ampla gama de universidades em todo o mundo.

"A Universidade de Warwick está consciente dos transtornos e ansiedade que muitos estudantes sofreram no ano passado; confirmamos que aceitaremos com prazer os resultados do BI concedidos em 2021 da mesma forma que faríamos em qualquer outro ano" – Universidade de Warwick, Reino Unido.

"A Universidade Cornell espera receber muitos outros novos alunos do BI este ano. Seguimos os planos cuidadosos e contínuos da IBO para a segurança e o progresso dos estudantes durante as interrupções devidas à COVID. Continuamos confiantes sobre as avaliações adaptadas e o rigor do BI, e continuaremos a aceitar pontuações do BI como indicações precisas da preparação dos estudantes" – Universidade Cornell, EUA

Dados da visão geral dos resultados:

O número de candidatos para a sessão de maio de 2021 é 170.660 e para o de maio de 2020 foi de 174.360;

Dentre 170.660 alunos, 104.275 foram avaliados sem exame e 65.576 foram avaliados com exames (e 809 ficaram entre ambas as opções);

O número de candidatos ao Programa do Diploma da sessão de maio de 2021 é 87.307 e para a sessão de maio de 2020 foi de 86.657;

A pontuação média do diploma da sessão de maio de 2021 é de 33,02 pontos em comparação a 31,34 de maio de 2020;

O número de alunos que atingiram de 40 a 45 pontos é de 15.513, em comparação a 9.701 de maio de 2020;

A média de diploma é de 5,19, em comparação a 4,95 de maio de 2020;

A taxa de recebimento de Diploma de 88,96%, e foi de 85,18% em maio de 2020.

O BI publicará seu primeiro boletim estatístico provisório nas próximas semanas. Obtenha mais informações sobre a sessão de exame de maio de 2021 aqui.

Para mais informações, entre em contato com Stephanie Ban pelo telefone +1 301-202-3169 ou [email protected].

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1556996/IB_Logo.jpg

FONTE International Baccalaureate

SOURCE International Baccalaureate