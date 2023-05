Mais fina do que nunca: conheça a HUAWEI Band 8, nova pulseira inteligente

SÃO PAULO, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Visando o conforto dos usuários e fatores ergonômicos, a HUAWEI Band 8 chega ao mercado internacional ainda menor e mais leve do que sua antecessora, pesando cerca de 14g e com 8,99mm de espessura. Contando com monitoramento de saúde1 mais preciso, um total de 100 modos de exercícios baseados na ciência, bateria duradoura e assistente com Inteligência Artificial, a smartband une estilo e tecnologia de ponta para elevar a qualidade de vida dos usuários, estimulando hábitos mais saudáveis e trazendo comodidade para o cotidiano.

HUAWEI Band 8 - pulseira inteligente

"Priorizando sempre a inovação e o desenvolvimento de produtos de qualidade, a Huawei aprimora os diversos recursos já presentes em sua linha de vestíveis com a chegada da HUAWEI Band 8. Além de trazer novidades que podem fazer a diferença na vida do usuário, o fato dela ser a nossa smartband mais fina até o momento é outro destaque do dispositivo", afirma Murillo Marques, Gerente de Produtos da Huawei CBG Brasil.

Tela FullView de 1,47 polegadas com molduras ultrafinas

Além de ser mais fina do que nunca, a HUAWEI Band 8 traz tela AMOLED de vidro curvo 2.5D - que se alinha melhor com o pulso -, com proporção tela-corpo de aproximadamente 65%, que oferece um bom campo de visão. Com resolução de 194x368 pixels, todos os detalhes foram pensados com o objetivo de oferecer a experiência de uso mais confortável e satisfatória possível, considerando os diferentes cenários do dia a dia, como momentos de prática esportiva e o período de sono dos usuários.

Movido pelo sistema HarmonyOS 2, próprio da Huawei, a Band 8 proporciona uma interface fluida e simples, cores vibrantes, touch preciso, gestos de controles intuitivos e ícones fáceis de entender, resultando em uma experiência de uso de alta qualidade. Para combinar com diferentes estilos e preferências, a smartband vem nas cores preta, verde, rosa e laranja, além de oferecer milhares de mostradores, incluindo função que cria opções de watch faces por meio de IA, com base em foto selecionada pelo usuário2.

Monitoramento constante do bem-estar

A HUAWEI Band 8 reúne diversos recursos para ajudar e orientar o usuário a desenvolver hábitos mais saudáveis e, assim, melhorar sua qualidade de vida. Com os sistemas de Inteligência Artificial da smartband, ela consegue fazer um monitoramento completo dos indicadores de bem-estar¹ dos usuários, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O sistema TruSeen™ 5.0 permite que a pulseira rastreie automaticamente o nível da saturação do oxigênio do sangue (SpO 2 ) e a frequência cardíaca¹, informando imediatamente se algo está anormal. Além disso, a tecnologia registra os ciclos menstruais.

Para melhorar os momentos de descanso, o aparelho apresenta o HUAWEI TruSleep™ 3.0 - tecnologia de monitoramento do sono mais recente da Huawei, que pode avaliar a qualidade do sono sem perturbar a noite do usuário3. Amplamente elogiado por conta de sua precisão, a análise da Huawei pode identificar problemas de sono e trazer soluções, avaliando a noite dos usuários e informando quanto tempo passam em cada fase (leve, profundo e REM), trazendo dados detalhados no relatório noturno do aplicativo HUAWEI Health.

Já para ajudar os usuários com os desafios do dia a dia, a pulseira inteligente conta com o HUAWEI TruRelaxTM, algoritmo de monitoramento do estresse¹. Quando seu nível estiver alto demais, o dispositivo notifica os usuários e sugere exercícios respiratórios para liberar a tensão.

Por último, mas não menos importante, a Band 8 ainda apresenta o HUAWEI TruSport™, que suporta o monitoramento de 100 modos de exercícios. Desde esportes mais tradicionais até e-sports (jogos online), a pulseira inteligente traz análises aprofundadas da atividade física pelo aplicativo HUAWEI Health. Reconhecendo automaticamente corridas e caminhadas ao ar livre, além de 4 tipos de movimentos da natação (com monitoramento cardíaco em tempo real mesmo na água), o dispositivo reúne uma grande variedade de dados, como o índice de capacidade de corrida (RAI), carga de treino semanal, período de recuperação sugerido e VO2Max (volume de oxigênio máximo)³.

Autonomia que impressiona

Como de costume na linha de vestíveis da Huawei, a Band 8 traz uma bateria de longa duração, podendo promover até duas semanas4 de uso com apenas uma carga, dependendo dos recursos ativados e hábitos do usuário. Mesmo com a bateria impressionante, o tempo de carregamento ficou menor quando comparada à sétima geração - a nova pulseira pode ser completamente carregada em apenas 45 minutos5.

HUAWEI FreeBuds 5 – fone futurista

Atuando em diversas categorias, a Huawei também anuncia novidades na área de fones de ouvido Bluetooth. O HUAWEI FreeBuds 5 é o primeiro fone TWS com 3 microfones de encaixe aberto, equalizador com adaptação ao ouvido do usuário e ANC dinâmico inteligente6. Trazendo um visual inédito e inovador, o FreeBuds 5 também se destaca por conta da bateria para até 30 horas de uso com a caixa de carregamento, driver dinâmico magnético duplo e qualidade sonora – apresentando as certificações de áudio Hi-Res e HWA.

Disponibilidade

A HUAWEI Band 8 tem previsão de lançamento no Brasil dia 05 de junho de 2023, a um preço sugerido a partir de R$ 399,00 no Fujioka, revendedor oficiais do produto7. Para mais detalhes, consulte a página oficial da Huawei.

O HUAWEI FreeBuds 5 também está previsto para chegar ao país no primeiro semestre deste ano.

Confira estes e outros produtos da Huawei no site da Amazon.

Sobre HUAWEI Consumer Business Group

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Quatorze centros de pesquisa e desenvolvimento foram estabelecidos nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. O Huawei CBG é uma das três unidades de negócios da Huawei e abrange smartphones, PCs e tablets, dispositivos portáteis e serviços em nuvem, etc. A rede global da Huawei conta com quase 30 anos de experiência no setor de telecomunicações e se dedica a oferecer os mais recentes avanços tecnológicos aos consumidores em todo o mundo.

Para mais informações, visite o site oficial da Huawei Brasil e os canais oficiais da marca no Facebook, Instagram e YouTube.

1 Este produto não é um dispositivo médico. Os dados de medição e os resultados são apenas para referência, não servindo como base para diagnóstico e tratamento.

2 Esta função ainda não está disponível para iOS

3 Este produto não é um dispositivo médico. Portanto, as medidas e resultados são apenas para referência e não devem ser usados para qualquer finalidade médica. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo HUAWEI Saúde."

4 A carga do dispositivo pode durar até 14 dias no seguinte cenário de uso: Monitoramento da frequência cardíaca sempre ativado, TruSleep™ desativado à noite, 30 minutos de exercícios por semana, notificações de mensagens ativadas (incluindo 50 mensagens, 6 chamadas e 3 alarmes por dia) e ligando a tela 200 vezes por dia. Os dados são dos laboratórios da Huawei. O uso real pode variar dependendo do produto específico, hábitos de uso e fatores ambientais.

5 Dados dos laboratórios da Huawei. A experiência real pode variar.

6 O cancelamento de ruído pode reduzir sua capacidade de perceber alarmes e alertas em seu ambiente. Por favor, certifique-se de que o ambiente é seguro antes de ativar este recurso.

7 Produto vendido e entregue pelas lojas indicadas.

